Seul candidat, Philippe Valentin est réélu Président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne

En marge de l'assemblée générale du lundi 22 novembre, Philippe Valentin a été réélu Président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne à l'unanimité.

C'est sans grande surprise que Philippe Valentin a été réélu à la tête de la CCI Lyon Métropole. Seul candidat en lice pour se succéder, il a donc été élu à l'unanimité par les membres présents ou représentés.

En parallèle Cécile Dindar, préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône a installé 100 membres élus de la CCI dont 60 sont nouveaux. Chefs d'entreprise bénévoles, ils représenteront pendant cinq ans les plus de 153 000 entreprises et commerces du bassin métropolitain entre Lyon, Saint-Etienne et Roanne.

Philippe Valentin fraîchement réélu entend poursuivre le travail engagé et "finaliser la transformation de la CCI et l'adoption d'une culture business". Il souhaite alors "apporter, avec le concours de nos partenaires une réponse à forte valeur ajoutée aux entreprises et aux collectivités. Toujours au service de l'intérêt collectif, l'atteinte d'un résultat d'exploitation positif permettra à notre CCI de réinvestir dans des projets structurants au bénéfice des entreprises et des territoires" détaille Philippe Valentin.

Avec cette nouvelle mandature portée par le même homme de 57 ans, la CCI entend continuer "d’enclencher une profonde transformation de son modèle afin d’être plus agile, plus performante au bénéfice des entreprises et des territoires, avec une culture orientée clients".

