Près de Lyon, la raffinerie de Feyzin a été le théâtre d'une opération d'envergure européenne inédite pour tester la coopération en matière de risques chimiques.

Mardi 28 février, 19h30. La cellule de crise de la raffinerie de Feyzin, classée Seveso (site industriel présentant des risques d'accidents majeurs), est en alerte maximale. "Notre organisation ne peut pas faire face aux évènements catastrophiques qui viennent de se produire, explique Laurent Mayor, le responsable de la sécurité et de la sûreté de la raffinerie. Les moyens nationaux sont débordés, nous sommes dépassés par la situation."

Mardi 28 février 2023. Simulation de catastrophe naturelle à la raffinerie TotalEnergies de Feyzin

Samedi 25 février, une très forte tempête a effectivement atteint le sud du département du Rhône et s'est dirigée vers le Nord-Est, en suivant le fleuve Rhône. De fortes averses et des vents puissants (entre 150 et 170 km/h) ont commencé à toucher les villes. Les populations ont dû se mettre à l’abri. Des arbres sont tombés, des bâtiments et des maisons ont été touchés, dix sites classés Seveso sont été endommagés, et plus de quarante entreprises de la région ne peuvent plus fonctionner normalement. Trois hôpitaux ont également été gravement touchés. Au cours du week-end, un bilan provisoire faisait état de 7 morts et de plus de 250 blessés.

Dans la cellule de crise d'une quarantaine de mètres carrés de la raffinerie, Laurent Mayor est le nez sur un écran tactile XXL du site de la raffinerie vue du ciel. Des cartographies font état, en temps réel, de la situation du sinistre : rupture de confinement des canalisations et fuites dans l'unité aromatiques (benzène, toluène et xylène, neurotoxiques) et une pollution constatée de l'unité butadène (unité de pétrochimie pour la fabrication du nylon et des pneus).

Laurent Mayor, responsable de la sécurité et de la sûreté de la raffinerie de Feyzin @GL

Branle-bas-de combat. Des officiers de liaison bilingues détachés de Roumanie, d'Allemagne et d'Italie suivent les consignes pour déployer leurs équipes sur le théâtre des opérations.

Quelques jours plus tôt, la France, dépassée dans ses capacités de réponse et de réaction par l’ampleur d’une catastrophe, a demandé une assistance via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Il s'agit d'une approche conjointe qui permet de mettre en commun expertise et moyens de premiers secours, d’éviter la duplication des secours déployés et de garantir que l’aide fournie réponde bien aux besoins des personnes touchées.

Sur place, Donattella Salvi, membre de la direction générale de la commission européenne pour la protection civile et les opérations humanitaires, coordonne l'exercice. "L'objectif est de tester les procédures opérationnelles de chacun des trois modules (personnel et équipements, NDLR) roumain, italien et allemand, avec les équipes françaises, et de tester leur coordination, leur coopération et leur interopérabilité." Et, complexité de la chose, dans une seule et même langue.

Les détachements européens sont arrivés dans un temps record de douze heures, après la demande d'aide de la France. Leur base de vise (plus de 190 personnes, dont 150 d'autres pays) est située à Montagny, à une quinzaine de kilomètres plus au Sud-Ouest.

Leurs véhicules siglés NRBC (risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques) sont arrivés vers 18h30 à la raffinerie, tous gyrophares allumés.

Les véhicules spéciaux des équipes italiennes, roumaines et allemandes dépêchées sur la raffinerie de Feyzin @GL

Des détachements de sécurité civile spécialisés de Roumanie, d'Italie et d'Allemagne ont été dépêchés sur la raffinerie de Feyzin @GL

L'arrivée de l'aide étrangère à la raffinerie de Feyzin @GL

Les équipes, qui découvrent à la fois le théâtre des opérations, et le scénario imaginé, vont devoir évaluer la potentielle toxicité résultant de cette tempête multi-évènementielle, les risques chimiques et l' impact éventuel sur les personnels de la raffinerie et les populations environnantes.

Leurs véhicules sont tous équipés de matériels permettant de diagnostiquer les rejets dans l'air, dans l'eau, l'idée étant de minimiser les impacts sur la population et l'environnement.

Laurent Pillot, capitaine au SDMIS (Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours) du Rhône, est l'un de ceux qui a été en charge de définir le scénario de la catastrophe naturelle. "L'idée, c'est que les modules européens, composés de 30 à 40 personnes, puissent s'interférer dans notre organisation. Ils partent pour 48 heures d'exercice non-stop : ils doivent donc évaluer la situation mais aussi déterminer le nombre de personnes qu'ils détachent sur le site, de façon à être opérationnels sur d'autre sites, soit en même temps, soit le lendemain, puisqu'il s'agit d'une tempête multi-évènementielle."

Depuis 2001, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne a été activé à plus de 600 reprises au sein de l'UE et en-dehors.

Les activations récentes ont notamment concerné :

- le tremblement de terre en Turquie et en Syrie (2023)

- la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine (2022)

- la crise sanitaire liée à la COVID-19 (2020-2022)

- les incendies de forêt en Europe (2021-2022), et notamment en France, en Gironde

- les rapatriements en provenance d'Afghanistan (2021)



Entre 2020 et 2022, le mécanisme a été activé à 260, en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, ce qui représente le nombre d'activations le plus élevé de l'histoire du mécanisme.



Depuis le début de l'année 2023, le mécanisme a été activé 6 fois, notamment au Chili, en Turquie ou en Syrie.



Le budget alloué au mécanisme de protection civile de l'Union européenne s'est élevé à près de 580 millions d'euros pour la période 2014-2020.

La Commission européenne contribue à au moins 75 % des frais de transport et/ou coûts opérationnels des missions de déploiement.

