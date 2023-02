Et si une catastrophe naturelle touchait la vallée de la chimie

Le scénario retenu

Samedi 25 février, une très forte tempête atteint le sud du département du Rhône et se dirige vers le Nord-Est en suivant le fleuve Rhône. De fortes averses et des vents puissants commencent à toucher les villes (150 à 170 km/h. 10 sites classés Seveso sont endommagés et plus de 40 entreprises de la région ne peuvent plus fonctionner normalement. 3 hôpitaux sont gravement touchés. Au cours du week-end, un bilan provisoire fait état de 7 morts et de plus de 250 blessés.

Le Service départemental et métropolitain d'incendie et de secours est débordé par les demandes de secours et d'assistance. Des équipes de sapeurs-pompiers des départements voisins ainsi que les moyens nationaux de la sécurité civile sont envoyés pour renforcer les moyens locaux. Avec le SDMIS, ils vont intervenir sur le terrain pendant 72 heures et traiter les actions les plus urgentes.

En raison du nombre de sites SEVESO touchés, la France demande une assistance auprès du Centre de coordination de la réaction d’urgence de Bruxelles. Trois pays européens proposent leur aide : l'Allemagne, l'Italie et la Roumanie.