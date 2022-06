Parmi les 14 députés du Rhône en activité, dix avaient choisi de se représenter au premier tour des élections législatives 2022. Tous ont réussi à accéder au second tour avec plus ou moins de réussite, à l’exception d’Anissa Khedher, la députée macroniste de la 7e circonscription.

Le 1er tour des élections législatives a livré son verdict dimanche 12 juin, pas toujours en faveur des députés sortants, qui étaient 10 à se représenter dans le Rhône. Neuf d’entre eux ont réussi à accéder au second tour de l’élection, avec l’espoir de prolonger de cinq ans leur parcours à l’Assemblée nationale. Un espoir qui s’est éteint dimanche soir pour la députée de la 7e circonscription Anissa Khedher.

Le sursaut de la gauche

Élue en 2017 face à Alexandre Vincendet, le maire LR de Rillieux-la-Pape, l’élue macroniste a fait les frais du bon score de son adversaire d’il y a 5 ans et surtout d’un sursaut de la gauche dans cette circonscription qui regroupe les villes de Rillieux-la-Pape, Bron, Vaulx-en-Velin, Sathonay-Camp et Sathonay-Village. Si la majorité redoutait l’élimination d’Anissa Khedher, le camouflet est d’autant plus fort qu’avec seulement 17,37% des suffrages, la députée sortante arrive loin derrière Alexandre Vincendet (23,84%) et Abdelkader Lahmar, le candidat Nupes, qui est crédité de 30,87% des votes.

Après cinq années passées à représenter les électeurs de la 7e circonscription, avec son étiquette de la majorité présidentielle (Ensemble !) Anissa Khedher n’a pas réussi à convaincre. Dimanche elle n’est arrivée en tête dans aucune ville, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp et Sathonay-Village ayant plébiscité Alexandre Vincendet, quand Bron et Vaulx-en-Velin ont majoritairement voté pour Abdelkader Lahmar. Le tout sur un fond d’abstention conséquent, plus de 60% des électeurs de la circonscription ne s’étant pas déplacés.

Au second tout le 19 juin, il y aura donc un duel entre la gauche et la droite dans cette circonscription qui était historiquement ancrée à gauche avant le passage à droite des villes de Bron et Rillieux-la-Pape.

Quid du reste des députés sortants ?

Dans les neuf autres circonscriptions du Rhône où des députés se représentaient, Jean-Louis Tourraine (3e), Bruno Bonnel (6e), Bernard Perrut (9e) et Danièle Cazarian (13e) n’étant pas candidats à leur réélection, le passage du 1er tour n’a pas toujours été de tout repos. Six se retrouvent en ballottage favorable pour le second tour après être arrivés en tête au 1er tour dans leur circonscription, mais trois auront fort à faire dimanche pour renverser leur adversaire.

Tour d’horizon des résultats au 1er tour des députés sortant dans le Rhône.

1ere circonscription :

Aurélie Griès (Nupes) : 37,75%

Député sortant. Thomas Rudigoz (Ensemble !) : 32,96%

2e circonscription :

Député sortant. Hubert Julien-Laferrière (Nupes) : 34,82%

Hubert Julien-Laferrière (Nupes) : 34,82% Loic Terrenes (Ensemble !) : 28,72%

3e circonscription :

Le député Jean-Louis Tourraine n’était pas candidat à sa réélection.

4e circonscription :

Députée sortante. Anne Brugnera (Ensemble !) : 34,1%

Anne Brugnera (Ensemble !) : 34,1% Benjamin Badouard (Nupes) : 31,72%

5e circonscription :

Députée sortante. Blandine Brocard (Ensemble !) : 36,11 %

Blandine Brocard (Ensemble !) : 36,11 % Fabrice Matteucci (Nupes) : 22,82%

6e circonscription :

Le député Bruno Bonnel n’était pas candidat à sa réélection.

7e circonscription :

Abdelkader Lahmar (Nupes) : 30,87 %

Alexandre Vincendet (LR) : 23,84 %

Députée sortante. Anissa Khedher (Ensemble !) : 17,37 % - éliminée au 1er tour

8e circonscription :

Dominique Despras (Ensemble !) : 28,85 %

Députée sortante. Nathalie Serre (LR) : 21,97 %

9e circonscription :

Le député Bernard Perrut n’était pas candidat à sa réélection.

10e circonscription :

Député sortant. Thomas Gassilloud (Ensemble !) : 36,1%

Thomas Gassilloud (Ensemble !) : 36,1% Michèle Édery : 22,56 %

11e circonscription :

Député sortant. Jean-Luc Fugit (Ensemble !) : 30,55 %

Jean-Luc Fugit (Ensemble !) : 30,55 % Abdel Yousfi (Nupes) : 21,6%

12e circonscription:

Député sortant. Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble !) : 30,7%

Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble !) : 30,7% Jean-François Baudin : 23,03%

13e circonscription :

Le député Danièle Cazarian n’était pas candidat à sa réélection.

14e circonscription :