Canicule, sécurité, santé mentale : les annonces de la Métropole de Lyon pour cette rentrée scolaire

La Métropole de Lyon a fait une série d’annonces ce lundi à destination des 120 collèges dont elle a la charge. Un plan de sécurité sera notamment présenté fin septembre.

Alors que les élèves seront nombreux à reprendre le chemin des classes demain, la présidente (LR) de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a fait une série d’annonces ce lundi à destination des quelque 120 collèges dont elle a la charge. L’ancienne maire de Sainte-Foy-lès-Lyon se rendra par ailleurs au collège Pierre Termier, dans le 3e arrondissement de Lyon, puis au collège Évariste Galois, à Meyzieu, ce mardi, pour la rentrée scolaire.

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La canicule intégrée à la prévention des risques

Après les vagues successives de canicule qu’à connu la France cet été, la Métropole de Lyon veut notamment renforcer son action pour adapter les collèges. La canicule sera donc intégrée à la démarche de prévention des risques de la collectivité afin "d’évaluer précisément la vulnérabilité des établissements et de programmer les investissements nécessaires", explique-t-elle dans son communiqué. Plusieurs interventions seront mises en œuvre : rénovation énergétique, végétalisation des cours, installation de brasseurs d’air, et "lorsque la configuration des locaux le justifie", un recours "raisonné" à la climatisation. La Métropole de Lyon déplore par ailleurs que sur les 302 millions d’euros d’investissements consacrés aux collèges lors du précédent mandat, "seulement" 3,66 % ont concerné la rénovation et assure qu’elle souhaite "changer d’échelle" pour inscrire l’adaptation des collèges au changement climatique dans une programmation pluriannuelle des investissements.

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Un plan de sécurité présenté fin septembre

Parmi les autres annonces, la collectivité annonce la présentation de son plan de sécurisation des collège, promis durant la campagne, pour fin septembre. Ce dernier reposera sur les diagnostics de sécurité conduits dans les établissements, ce qui permettra par la suite "d’identifier les réponses adaptées à chaque situation." Celles pouvant être appliquées rapidement le seront, complète la Métropole de Lyon.

En parallèle, un travail associant les chefs d’établissement, professionnels de santé ou encore services sociaux sera lancé afin de renforcer les réponses apportées aux collégiens victimes de harcèlement ou rencontrant des problèmes de santé mentale.

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5,4 millions supplémentaires consacrés aux collèges privés

Après avoir constaté "une relation fortement dégradée et une rupture de confiance" avec les représentants de l’enseignement privé, la Métropole de Lyon souhaite réaffirmer son engagement auprès des 37 collèges privés du territoire. Ainsi, après une modification du budget 2026, 5,4 millions d’euros supplémentaires seront consacrés au forfait des collèges privés à compter de 2027. "Au-delà de la question financière, la Métropole veut désormais installer une relation régulière avec l’ensemble des établissements, publics comme privés, sur les enjeux qui concernent directement les collégiens", assure la collectivité.

Enfin, la Métropole de Lyon réactive cette année le programme de voyage mémoriel des collégiens à Auschwitz-Birkenau. Un premier déplacement sera organisé au premier trimestre 2027 et pourra concerner environ 120 élèves. Cette démarche s’articulera avec les lieux de mémoire du territoire, notamment la Maison d’Izieu, les Archives départementales et métropolitaines et le Mémorial national de la prison de Montluc.

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