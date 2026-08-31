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"Les rapaces ne sont pas des attractions" : un festival de l'est lyonnais épinglé par une association de défense des animaux

  • par Romain Balme

    • Le festival Yggdrasil revient à Bron les 5 et 6 septembre. L'association de défense des animaux PAZ prévoit une action contre les exhibitions de rapaces programmées lors de la fête médiévale.

    Le festival Yggdrasil Fort Fort Lointain revient les 5 et 6 septembre à l’Hippodrome de Parilly (Bron), avec 15 000 visiteurs attendus pour cette nouvelle édition placée sous le signe des Vikings et des dragons. 150 créateurs et exposants seront également de la partie. Un évènement qui soulève quelques questions pour l'association de défense des animaux PAZ (Projet Animaux Zoopolis). "Une action de sensibilisation pour dénoncer les exhibitions de rapaces asservis lors de la fête médiévale" est notamment prévue ce samedi 5 septembre par l'association.

    Contactés par l'association le 17 août dernier, les organisateurs auraient affirmé "qu’ils travaillent déjà sur des solutions, mais sans aucune autre précision" à en croire PAZ, qui a également contacté la mairie de Bron, qui soutient le festival, ainsi que l’Association des Courses Hippiques Lyonnaises.

    Concrètement, la manifestation, qui débutera ce samedi à 12 h 30, consiste en la distribution de tracts au public de la fête médiévale. Les militants brandiront également des panneaux "les rapaces sont des êtres sensibles".

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