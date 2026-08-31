Actualité
Une grande collecte de sang prendra part à la Halle de tennis de la Doua. @EFS

Une collecte de sang organisée à Villeurbanne en octobre

  • par Corentin Lucas

    • Les 6, 7 et 8 octobre, l’Établissement français du sang (EFS) organisera la 10e édition de "Sang pour Sang Campus" à la Halle de tennis de la Doua, à Villeurbanne.

    Les mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 octobre, une grande collecte de sang prendra place à la Halle de tennis de la Doua, à Villeurbanne. Organisée pour la dixième année consécutive par l’Établissement français du sang (EFS) avec le Lions Club International, la Fédération "Sang pour Sang Campus", l’Université Lyon 1 et plusieurs écoles du campus, la collecte vise cette année 1 200 donneurs en trois jours. Tous pourront participer, y compris les non-étudiants.

    Plus de 8 000 dons récoltés depuis 2017

    Depuis sa création en octobre 2017, 8 145 dons de sang ont été réalisés à la Halle de tennis. Près d’un tiers des participants (32%) donnaient pour la première fois. Un enjeu important pour l’EFS, puisque 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France. Rappelons également qu’un don du sang peut contribuer à sauver jusqu’à trois vies et que chaque année, environ 170 000 donneurs quittent le dispositif en raison de l’âge (impossible au-delà de 70 ans).

    Pour cette dixième édition, des animations sont prévues durant les trois jours, telles qu’une borne à selfie, une mascotte présente tous les 100 dons, des massages tuina ou encore la présence d’un magicien. Et pour reprendre des forces après la collecte, plusieurs chefs des Toques Blanches Lyonnaises prépareront des crêpes garnies.

    La collecte se déroulera de 9h à 14h puis de 15h30 à 19h. Les personnes qui ne pourront pas participer pourront également donner toute l’année dans les deux Maisons du don de l’EFS à Lyon, à Perrache-Confluence et à la Part-Dieu.

    Lire aussi : Le parc de Miribel-Jonage accueillera la 4e édition du Triathlon des Roses en octobre

    à lire également
    "Les rapaces ne sont pas des attractions" : un festival de l'est lyonnais épinglé par une association de défense des animaux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Les rapaces ne sont pas des attractions" : un festival de l'est lyonnais épinglé par une association de défense des animaux 19:19
    Villeurbanne : le préfet promet de "ne rien lâcher" pour lutter contre le narcotrafic dans le quartier Grandclément 19:00
    Véronique Sarselli
    Canicule, sécurité, santé mentale : les annonces de la Métropole de Lyon pour cette rentrée scolaire 18:44
    Une collecte de sang organisée à Villeurbanne en octobre 18:27
    Manquements à l'hygiène : ce kebab du 7e arrondissement de Lyon ferme ses portes 17:54
    d'heure en heure
    À Villeurbanne, un homme armé d'un couteau blesse deux personnes, le suspect toujours en fuite 17:25
    Lyonnais bloqué à 3 800 mètres d’altitude en Savoie : Faut-il faire payer les secours en montagne ? 17:03
    "La sûreté du service public vaut mieux que des coups de comm’" : la CGT des TCL tacle Véronique Sarselli 16:26
    Villeurbanne : la cantine et le périscolaire gratuits dès la rentrée pour les familles les plus modestes 15:40
    Journées du patrimoine : près de 3 000 événements prévus en Auvergne-Rhône-Alpes 15:04
    Angèle se produira à la LDLC Arena en novembre 2027, les préventes ouvrent ce jeudi 14:15
    Rhône : L'Hôtel-Restaurant Anne de Beaujeu sélectionné au Loto du patrimoine 13:38
    Derrière le sacre de Blandine L’Hirondel à l’UTMB 2026, le pari gagnant de Kiprun 12:51
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut