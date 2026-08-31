Une collecte de sang organisée à Villeurbanne en octobre

Une grande collecte de sang prendra part à la Halle de tennis de la Doua. @EFS

Les 6, 7 et 8 octobre, l’Établissement français du sang (EFS) organisera la 10e édition de "Sang pour Sang Campus" à la Halle de tennis de la Doua, à Villeurbanne.

Les mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 octobre, une grande collecte de sang prendra place à la Halle de tennis de la Doua, à Villeurbanne. Organisée pour la dixième année consécutive par l’Établissement français du sang (EFS) avec le Lions Club International, la Fédération "Sang pour Sang Campus", l’Université Lyon 1 et plusieurs écoles du campus, la collecte vise cette année 1 200 donneurs en trois jours. Tous pourront participer, y compris les non-étudiants.

Plus de 8 000 dons récoltés depuis 2017

Depuis sa création en octobre 2017, 8 145 dons de sang ont été réalisés à la Halle de tennis. Près d’un tiers des participants (32%) donnaient pour la première fois. Un enjeu important pour l’EFS, puisque 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France. Rappelons également qu’un don du sang peut contribuer à sauver jusqu’à trois vies et que chaque année, environ 170 000 donneurs quittent le dispositif en raison de l’âge (impossible au-delà de 70 ans).

Pour cette dixième édition, des animations sont prévues durant les trois jours, telles qu’une borne à selfie, une mascotte présente tous les 100 dons, des massages tuina ou encore la présence d’un magicien. Et pour reprendre des forces après la collecte, plusieurs chefs des Toques Blanches Lyonnaises prépareront des crêpes garnies.

La collecte se déroulera de 9h à 14h puis de 15h30 à 19h. Les personnes qui ne pourront pas participer pourront également donner toute l’année dans les deux Maisons du don de l’EFS à Lyon, à Perrache-Confluence et à la Part-Dieu.

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