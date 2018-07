Canicule : où rester au frais à Lyon ?

Alors que la canicule sévit dans la métropole lyonnaise, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les meilleurs coins d’ombre. Grottes, arêtes de poisson ou activités aquatiques découvrent comment vous rafraîchir à Lyon et alentour.

Faire trempette en centre-ville

On commence par les traditionnels piscines ou lacs pour piquer une tête. Lyon Capitale a sélectionné pour vous les meilleurs sites naturels où se baigner gratuitement autour de Lyon. Il ne vous reste plus qu'à enfiler un maillot et vous tartiner de crème solaire, et c'est parti pour un avant-goût de la plage !

Descendre six pieds sous terre

Pour échapper à la chaleur, pourquoi ne pas aller s’enterrer sous terre ? Vous pourrez en profiter pour découvrir les grottes des environs comme celles de la Balme, à 40 minutes de Lyon. Plus près, venez découvrir les mystérieuses arêtes de poisson de la Croix-Rousse, ou les anciennes usines à eaux de Saint-Clair.

Réviser son catéchisme

À condition de ne pas tomber sur une fête religieuse, les Églises restent parmi les endroits les plus frais à fréquenter l’été. N’hésitez pas à descendre dans leurs cryptes, où d’épais murs en pierre de taille vous protégeront de la chaleur.

Découvrir le métro autrement

Bien connu des touristes pour son patrimoine, le Vieux-Lyon abrite également la station de métro la plus profonde du réseau TCL, où vous pourrez vous rafraîchir entre deux visites. Le tunnel du funiculaire désaffecté de Saint-Paul, affectueusement surnommé « la ficelle des morts », vous offrira quant à lui un coin tranquille au frais.

Déjà fatigués par toutes ces activités ?

Faites une pause douceur avec une glace made in Lyon ! Rejoindre des endroits rafraîchissants certes, mais il faut aussi manger frais. Il est donc recommandé par ces fortes chaleurs d’arpenter les ruelles du Vieux Lyon à la recherche d’un petit plaisir sucré… ou salé avec les nouvelles glaces au Roquefort de Terre Adélice. Et à Lyon, ce ne sont pas les glaciers qui manquent !

Un bon prétexte pour se cultiver

La canicule, c’est aussi l’occasion de se cultiver. Vous pourrez ainsi profiter de la belle cour intérieure du Musée des Beaux-Arts, mais attention au Musée des Confluences, ne traînez pas dans le hall étouffant et précipitez-vous dans les salles d’expositions, climatisées pour garder les œuvres au frais. Pour les littéraires, les bibliothèques seront ravies de vous accueillir avec de nouveaux horaires adaptés pour vous garder au frais.

Aller faire ses courses

Puisqu’il faut bien remplir son frigo de temps en temps, pourquoi ne pas en profiter pour faire une pause fraîcheur au rayon surgelé ? Les plus téméraires auront peut-être l’audace de plonger la tête entre deux sachets de frites congelées. Les frileux pourront quant à eux tout de même profiter des brumisateurs à fruits et légumes ou du rayon yaourts.

S’installer devant le grand écran

Un film en plein été ? C’est vrai que ce n’est pas très alléchant au premier abord, mais il fait frais dans les salles climatisées. Et si le film est bon, c’est un plus… Pour vous rafraîchir, nous vous recommandons Une pluie sans fin, grand prix du festival de films policiers de Beaune.

Se faire enfermer dans un sous-marin

C’est l’une des étonnantes aventures que proposent les escape game lyonnais. Le concept ? Enfermés à double tour dans une salle, vous avez 60 minutes pour en sortir en faisant fonctionner vos méninges. A Maze in Game et Way Out proposent par exemple des missions pour le moins rafraîchissantes, au fond d’un sous-marin soviétique ou à bord du célèbre Nautilus.

Partir en montagne

Pour les sportifs, la canicule est l’occasion rêvée pour convaincre votre famille ou vos amis de vous accompagner profiter de l’air alpin à moins de 2 heures de voiture de Lyon. Une fois les pieds immergés dans l’eau à 2°C de l’un de ces si jolis petits lacs d’altitude dont la chaîne de Belledonne regorge, il se peut même que vous vous mettiez à regretter l’air étouffant de la ville !

Pour les plus désespérés

Si vraiment la chaleur est insoutenable, nous avons trouvé la solution pour vous. Il suffit de rencontrer un commerçant plutôt sympathique, qui vous invite à faire un petit tour dans sa chambre froide. Solution radicale !