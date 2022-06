Canicule : le Rhône et Lyon placés en vigilance orange

Depuis ce vendredi tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance canicule à des degrés différents. Neuf, dont le Rhône, sont en vigilance orange et trois sont encore en jaune. Des températures pouvant aller de 34 à 40 degrés sont attendues sur la région samedi.

La vague de chaleur qui frappe la France est d’une précocité historique. À tel point que les vigilances canicule sont activées en cascade sur le territoire. D’abord placé en vigilance jaune le Rhône est désormais passé en orange, au moins jusqu’à ce samedi 18 juin à 16 heures.

Au niveau national, 14 départements sont placés en rouge et 56 en orange. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en plus du Rhône, l’Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire sont placés en orange et l’Ain, la Savoie et la Haute-Savoie sont en jaune.

Entre 21 et 27°c cette nuit

Ce vendredi à 17 heures, le thermomètre affichait déjà 35°c degrés et il devrait grimper encore un peu plus samedi, au moins 36°c étant attendus dans l’après-midi. Météo France, précise d’ailleurs que "la chaleur va continuer, en règle générale, de s'amplifier demain. Les températures de l'après-midi pourront alors atteindre les 39/40°C en plaines auvergnates et du Forez samedi. Ailleurs on attend 34°C à 37°C en plaine sur la région, et ce malgré le vent de sud qui se renforcera au cours de la journée (et qui augmentera la sensation de chaleur)".

Des températures nocturnes très élevés sont également attendus cette nuit à Lyon où il fera entre 27 et 21 degrés.

Se protéger de la chaleur

Pour se protéger lors de cet épisode de fortes chaleurs, Santé publique France propose quelques conseils :

Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;

Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée...) ;

Évitez les efforts physiques ;

Portez des vêtements amples, légers et de couleurs claires et si vous sortez, protégez-vous du soleil (lunettes, chapeau, crème solaire) ;

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais).

