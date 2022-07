Canicule : la mairie du 7e propose une salle climatisée aux habitants

La mairie du 7e arrondissement de Lyon ouvre une salle climatisée tout au long de l'été, au coeur de la mairie, pour les habitants qui souhaitent se mettre au frais.

La salle sera ouverte tout l'été, jusqu'au 31 août 2022, au coeur de la mairie du 7e arrondissement, place Jean-Macé.

"Ouverte en semaine aux horaires habituels de la Mairie, la salle offre l’opportunité à chacun et chacune de s’asseoir et de profiter d’une table. Des jeux de société et des revues seront mis à disposition", précise la mairie du 7e arrondissement de Lyon.

"Les seniors de notre arrondissement, mais aussi les étudiantes et les étudiants auront ainsi une salle à disposition pour lire ou travailler. C’était important, pour la Mairie du 7e, de proposer un espace tout l’été car les épisodes de canicule peuvent s’avérer fréquents et soudains", souligne Fanny Dubot, la maire écologiste du 7e.

Horaires d'ouverture de la salle Villon, à la mairie du 7e arrondissement de Lyon :