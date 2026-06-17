Un mercredi ensoleillé et caniculaire à Lyon, jusqu'à 34 degrés attendus

C'est un mercredi caniculaire qui attend Lyon et sa région ce 17 juin, avec des températures qui atteindront les 34 degrés.

La chaleur s'installe durablement à Lyon. Ce mercredi 17 juin 2026, le temps s'annonce une nouvelle fois ensoleillé du matin au soir avec une chaleur poursuivant son accentuation et devenant caniculaire.

Si ce mercredi matin il fait déjà 19 degrés, le mercure atteindra les 34 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison et une chaleur qui devrait encore s'accentuer jeudi à Lyon.