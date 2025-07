Canicule à Lyon : trois musées ouverts gratuitement jusqu’à vendredi

Face à la vague de chaleur qui touche Lyon, la Ville active plusieurs mesures pour protéger les habitants, dont la gratuité de trois musées municipaux du 2 au 4 juillet.

Alors que le mercure devrait de nouveau atteindre les 38 °C à Lyon ce mercredi, la Ville annonce l'ouverture gratuite de trois musées municipaux. Une initiative réclamée dès mardi par Nathalie Perrin-Gilbert, ancienne adjointe à la culture. Le musée des Beaux-Arts, le musée d'Art contemporain et le musée Gadagne seront donc ouverts gratuitement dès ce mercredi 2 juillet à midi et jusqu'au vendredi 4 juillet inclus.

Une mesure, déjà prise en août et septembre 2023, qui s'inscrit quand le cadre du plan "Objectif fraîcheur" et qui vise à offrir un refuge de fraicheur accessible à tous pendant les heures les plus chaudes de la journée.

En parallèle, la Ville prolonge l’ouverture des grands parcs — jusqu’à minuit pour Gerland et Blandan, 23h30 pour la Tête d’Or —, renforce son service téléphonique d’information (04 72 10 36 26) et met à disposition une liste de 743 lieux frais. Les piscines municipales adaptent aussi leurs horaires, et le Centre Communal d'Action sociale (CCAS) veille sur les personnes les plus vulnérables.

Un ensemble de dispositifs destinés à faire face à une canicule présente à Lyon depuis cinq jours et qui devraient s'atténuer seulement en début de semaine prochaine.