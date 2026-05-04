Les forces de l’ordre constent les dégâts dans le quartier de Sully à Décines-Charpieu @RB

À travers une lettre ouverte adressée à la préfète du Rhône, le syndicat Alliance Police Nationale demande "des centaines de gardiens de la paix."

"La situation sécuritaire dans l'agglomération lyonnaise est devenue critique".

C'est dans ce contexte que la section régionale du syndicat Alliance Police Nationale s'est adressé à la préfète du Rhône dans une lettre ouverte le 2 mai dernier. Saluant les effectifs de CRS mis en place, l'organisation réclame désormais "des centaines de gardiens de la paix."

"Les crimes et délits en forte hausse, avec des faits d’une gravité inédite. (...) Nous faisons face à des modes opératoires radicalisés sur fond de narcobanditisme. La situation a basculé et nos policiers sont surexposés" témoignent les agents syndiqués.

Un manque qui engendrerait "des zones incontrôlables, des services saturés et une incapacité à gérer durablement la situation". Alliance Police Nationale réclame par ailleurs la "saisine urgente du ministère de l'Intérieur". "Il ne s’agit plus d’anticiper, mais d’agir sans délai", martèle le syndicat.

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