Un arsenal découvert dans une cave de Valence : huit condamnations à Lyon

Le tribunal judiciaire de Lyon a condamné, cette semaine, huit hommes à des peines allant de 30 mois avec sursis à cinq ans de prison ferme, après la découverte d’une impressionnante cache d’armes et de drogue à Valence, dans la Drôme.

Le 22 juin 2023, en plein contexte de règlements de comptes dans l’agglomération de Valence, les policiers avaient mis la main, dans une cave du quartier Fontbarlettes, sur un véritable arsenal : cinq fusils d’assaut dont deux Kalachnikovs, un pistolet-mitrailleur, cinq autres armes à feu, des chargeurs, des munitions, une grenade de défense, mais aussi des uniformes militaires et sept kilos d’héroïne.

L’enquête, confiée à la PJ de Lyon et à la JIRS, avait permis d’identifier dix suspects grâce à des traces ADN et des empreintes retrouvées sur les armes et le matériel de conditionnement. Près de cent enquêteurs, épaulés par la BRI, le Raid et l’unité nationale d’investigation, avaient procédé à une vaste opération d’interpellations en septembre 2023.

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, au terme du procès, qui s’est tenu du 1er au 3 septembre, huit prévenus, âgés de 20 à 59 ans, ont été condamnés à des peines allant de 30 mois avec sursis à cinq ans de prison ferme. Le neuvième a été relaxé.