Budget participatif : les Villeurbannais peuvent voter pour leurs projets préférés

De juin à juillet 2021, les Villeurbannais ont pu proposer des projets à la mairie. Ils peuvent désormais voter pour les projets qu'ils souhaitent voir mis en oeuvre, parmi une sélection finale.

Plus de 300 projets avaient été proposé par des habitants, travailleurs ou étudiants de Villeurbanne. Au final, la mairie en a retenu une cinquantaine. Depuis le 13 novembre, un vote est ouvert sur une plateforme dédiée. Toute personne vivant, travaillant ou étudiant à Villeurbanne, de plus de 11 ans, peut voter une fois. Il est possible de sélectionner entre 3 et 5 projets pour définir le budget, jusqu'au 12 décembre.

Parmi les propositions retenues, on peut retrouver l'installation d'un parcours de santé au parc de la Feyssine, des projets autour de l'art, la création d'un atelier auto-géré, la mise en place d'aires de jeux ou de détente etc... Les projets peuvent être chiffrés à 150 000 euros pour les plus couteux, ou moins de 10 000 euros pour les moins onéreux.

