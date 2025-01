Que mangerons-nous demain ?

Que réserve le futur à notre assiette ? Une pilule rouge pour le pavé de bœuf et une bleue pour le roquefort ? Ou va-t-on revivre l’éternel retour de la blanquette de veau façon grand-mère ?

Un substitut à l’œuf révolutionnaire à base de microalgues, un steak végétal juteux et tendre fabriqué grâce à un procédé de fermentation moderne à partir de protéine de soja et de farine de riz, une alternative au chocolat et cacao traditionnels à base d’orge grillée et drêche fermentée (résidu du brassage de la bière), des enzymes 100 % naturels issus de fermentations végétales ou animales qui permettent d’attendrir les viandes, d’affiner les textures des fruits ou d’équilibrer les saveurs sucrées…