Du 19 au 22 octobre 2024, Bioforce lance la première édition du Campus de la Solidarité à Vénissieux, un événement pour mieux se préparer à l'impact local des grandes crises internationales.

"Comment se préparer à l'impact local des crises internationales ?" Voici la question à laquelle les acteurs de solidarité présents lors de cette semaine, tenteront d'apporter une réponse.

Dans un contexte où la prévention des crises devient un vrai sujet de préoccupation, cette première édition, permettra aux acteurs des solidarités de découvrir de nouvelles compétences, de coopérer, de renforcer ses réseaux professionnels, d'échanger et de s'informer. Elle sera également l'occasion de questionner collectivement, le sens de l'engagement dans nos sociétés.

“Les acteurs de l’urgence sociale font face à des contextes d’intervention de plus en plus complexes, avec des situations interconnectées entre le niveau local et international. Le Campus de la solidarité nous permet d’interroger la manière dont ces acteurs doivent intégrer les enjeux et se préparer au mieux à y répondre” explique Dorothée Lintner, Directrice Générale de Bioforce.

Un événement soulignant l'engagement de Bioforce

Ecole de référence en termes de métiers de l’humanitaire, Bioforce prépare celles et ceux qui s’engagent à l’international. Déjà implantée dans le quartier des Minguettes, l'école a pour ambition de renforcer son engagement, en développant des actions adaptées aux acteur locaux de solidarité.

Organisé dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales, le Campus de la Solidarité, prévu du 19 au 22 octobre est soutenu par la Métropole de Lyon et la Fondation de France.

