BHNS Trévoux-Lyon : un nouveau terminus à Part-Dieu bientôt dévoilé

Le projet de Bus à haut niveau de service (BHNS) entre Trévoux et Lyon franchit une nouvelle étape. Un nouveau terminus à Part-Dieu, destiné à répondre aux critiques, sera également annoncé prochainement.

Le projet de Bus à haut niveau de service (BHNS) reliant Trévoux à Lyon continue d'avancer. Réunis cette semaine, les élus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon ont validé plusieurs délibérations permettant de poursuivre les procédures administratives de ce futur axe de transport de 28 kilomètres.

La Région a notamment approuvé la déclaration de projet, reconnaissant le "caractère d'intérêt général" de cette liaison qui desservira 16 communes sans correspondance. Cette décision permet désormais de poursuivre les démarches en vue de la déclaration d'utilité publique et des autorisations nécessaires au chantier qui devait initialement débuter en 2023. "La Région réaffirme le caractère d'intérêt général du projet et confirme sa volonté de le mener à bien", souligne le président Fabrice Pannekoucke.

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De son côté, la Métropole a donné un avis favorable à la mise en compatibilité du PLU-H, étape indispensable à la réalisation du BHNS. "Cette délibération ouvre la voie à la poursuite de ce projet structurant, attendu de longue date par les habitants du Val de Saône", estime sa présidente Véronique Sarselli.

Le dossier a toutefois évolué sur un point sensible : le terminus lyonnais. Critiqué ces derniers mois par plusieurs élus en raison de son implantation envisagée rue Fournet, à 600m de la gare Part-Dieu, il sera finalement revu. Région et Métropole annoncent qu'un nouvel arrêt, situé à proximité de la gare, "répondant aux attentes des usagers et évitant les nuisances pour les habitants", sera présenté prochainement. Une manière de lever l'un des principaux points de crispation autour de ce projet, conçu comme un futur maillon du Service express régional métropolitain (SERM).