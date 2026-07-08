Le dispositif porté par l'association Antoine Alléno et Skyrock vise à sensibiliser sur les risques routiers à travers le rap.

Ils étaient une cinquantaine de jeunes à se masser sur la place Bellecour (2e arr.) ce mercredi 8 juillet. La cause, un camion noir sur lequel figure l'inscription "Dérap'pas", un évènement où le rap se mêle à la sensibilisation routière. Des jeunes artistes en herbe enregistreront un titre sur les risques de la route sous les yeux du pape de la musique rap, l'animateur de Skyrock Fred Musa. Parmi eux, Alexandre et Ikbal, âgés de 17 et 18 ans. "C'est l'occasion de sensibiliser à travers la musique sur des dangers réels. Des joueurs de mon club de foot prennent du protoxyde d'azote avant de conduire, ils n'ont pas conscience que cela pourrait leur être fatal", confie l'un des jeunes.

Ikbal et Alexandre sont venus tenter leur chance ce mercredi @RB

A l'origine de l'initiative, l'association Antoine Alléno, du nom du fils du chef étoilé Yannick Alléno, tué le 8 mai 2022 par un chauffard sous l’emprise de l’alcool au volant d’une voiture volée alors qu'il conduisait son scooter. Cette tournée dans toute la France, en partenariat avec la radio Skyrock, vise à aller à la rencontre de rappeurs dans plusieurs villes de l'hexagone (Paris, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes). A l'issue de cette tournée, qui se clôturera le 9 septembre à Rennes, certains d'entre eux seront sélectionnés pour participer au show final, prévu le 16 septembre au Grand Rex à Paris. Spectacle qui associera ces "rookies" à de grands noms du rap français.

Après avoir performé devant le rappeur Guerta, passé par l'émission de Netflix "Nouvelle Ecole", place à l'enregistrement pour Ikbal et Alexandre. "on est bon là, il y a du niveau à Lyon" commente avec enthousiasme Fred Musa. "Ce qu'on veut, c'est trouver des punchlines qu'on arrive à retenir et que le message passe", complète l'animateur. Une performance qui pourrait emmener les deux jeunes hommes sur la route du Grand Rex.

Sensibiliser les 18-25 ans

L'évènement cherche à sensibiliser sur les risques de la route, plus précisément auprès des jeunes générations. "Les 18-25 ans sont les plus touchés par la violence routière. Ces artistes sont là pour faire passer le message auprès d'autres jeunes. La musique joue un rôle essentiel dans la sensibilisation", affirme Isabelle Alléno, mère d'Antoine, et vice-présidente de l'association qui porte son nom. Partenaire de l'évènement, la Fondation Vinci Autoroutes était aussi présente ce mercredi à Lyon, avec un objectif majeur : "prévenir les risques du protoxyde d'azote qui peut avoir des conséquences dramatiques sur le cerveau", clame Raphaëlle, responsable partenariat de la fondation.

Un sujet d'actualité, d'autant plus qu'un jeune de moins de 35 ans sur dix a déjà consommé ce produit lors d'une soirée entre amis. Parmi eux, la moitié a pris le volant par la suite, selon une enquête IPSOS parue en octobre dernier.

Ikbal enregistre son titre sous les yeux de Fred Musa @RB

"Une goutte d'eau dans l'océan"

C'est donc naturellement que ce partenariat entre l'association et Skyrock est né. "Le rap, c'est une idée qui est arrivée assez vite, il y a un peu plus d'un an. On est allé à la rencontre de Skyrock pour leur présenter le projet puisqu'au départ, ça devait être simplement une représentation au Grand Rex", relate Isabelle Alléno. Puis est arrivé Fred Musa :"Je me suis dit que ce qui serait bien, c'est de partir sur les routes, faire quelques étapes en France et d'enregistrer, de créer une bande, avec des punchlines autour de cette problématique", explique l'animateur.

Fred Musa et Isabelle Alléno, présidente de l'association Antoine Alléno

"Dérap'pas" ambitionne donc de donner un vrai coup de pied dans la fourmilière, mais ses organisateurs restent réalistes. "C'est malheureusement une goutte d'eau dans l'océan, mais j'aimerais un peu qu'on puisse faire évoluer les mentalités, j'aimerais surtout me dire qu'avec ces enregistrements, on retienne peut-être même juste une punchline d'un morceau", tempère Fred Musa.

En tout cas, "Dérap'pas" semble déjà avoir trouvé son public. Lors des représentations à Paris et Lille, environ 70 artistes ont pu être enregistrés, et les Lyonnais étaient, eux aussi, au rendez-vous.

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"C'était aussi vital pour nous"



Isabelle Alléno, vice-présidente de l'association Antoine Alléno, oeuvre depuis maintenant presque quatre ans pour sensibiliser sur les dangers de la route. Une action née d'un drame, la perte de son fils, alors âgé de 24 ans. "On a vite été confrontés à beaucoup de solitude. On a décidé de monter une association pour accompagner les familles qui vivaient la même chose que nous. Il fallait trouver une raison de continuer parce que quand vous perdez votre enfant, il faut arriver à se relever. C'était aussi vital pour nous", confie-t-elle. Leur action se diversifie ensuite. "On a voulu faire changer les choses, faire des actions de sensibilisation et de prévention, faire changer la loi", note Isabelle Alléno. La création du délit d'homicide routier, entré dans la loi le 9 juillet 2025, qui vise à responsabiliser les conducteurs adoptant des comportements dangereux, est née de la mobilisation de l'association. A travers le dispositif "Dérap'pas", Isabelle Alléno espère mettre son action au service de la jeunesse, convaincue que la musique peut faire changer les mentalités.