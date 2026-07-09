Actualité
vue de Lyon Interpole © Tim Douet

Depuis Lyon, Interpol coordonne une opération record : 5 800 suspects arrêtés dans 97 pays

  • par LR

    • Basée à Lyon, Interpol a coordonné une opération dans 97 pays ayant conduit à 5 800 interpellations et 300 millions de dollars saisis.

    Quelque 5.800 personnes ont été interpellées et près de 300 millions de dollars saisis dans le cadre d'une opération mondiale de lutte contre la fraude avec manipulation psychologique menée entre janvier et avril, a annoncé Interpol jeudi. Impliquant les polices de 97 pays, cette opération menée de janvier à avril, a particulièrement visé les escroqueries abusant de la confiance de personnes pour obtenir de l'argent ou des informations confidentielles.

    Il s'agit par exemple de détournement d'e-mails professionnels, de sextorsion, d'escroqueries sentimentales en ligne, d'usurpation d'identité ou d'investissement, a détaillé dans un communiqué Interpol, qui a coordonné cette action baptisée "First Light 2026".

    Le nombre très important de victimes identifiées (142.000) "souligne à quel point" ce type d'escroquerie "se sont développées en une menace transnationale majeure, affectant les individus, les entreprises et les gouvernements", relève Interpol.

    L'organisation internationale de police criminelle basée à Lyon rapporte ainsi, par exemple, avoir interpellé 82 personnes en Eswatini (ex-Swaziland) et "démantelé un réseau criminel qui gérait des jeux de hasard en ligne illégaux, du blanchiment d’argent" provenant d'escroqueries "sophistiquées par usurpation d'identité".

    Dans ce cas, "une réplique réaliste d'un poste de police brésilien, avec de faux uniformes" a été saisi: "se faisant passer pour la Police fédérale du Brésil via appel vidéo, les escrocs convainquaient leurs cibles qu’elles étaient victimes d'un crime, les amenant à transférer des fonds pour les mettre +en sécurité+, fonds qui étaient ensuite détournés".

    Autre cas cités: une société de négoce de matières premières basée à Singapour ciblée par des criminels se faisant passer pour un fournisseur, ou encore, à Macao, de faux agents publics ayant convaincu une victime de transférer de l’argent sous couvert d’une enquête pour fraude, interpellés juste avant que celle-ci ne leur transfère près de 372.000 USD.

    à lire également
    Le BHNS doit relier Lyon Part-Dieu à Trévoux. (@Région Aura)
    BHNS Trévoux-Lyon : un nouveau terminus à Part-Dieu bientôt dévoilé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le BHNS doit relier Lyon Part-Dieu à Trévoux. (@Région Aura)
    BHNS Trévoux-Lyon : un nouveau terminus à Part-Dieu bientôt dévoilé 08:36
    sécheresse parc chaleur
    Sécheresse : le Rhône et la métropole de Lyon passent en alerte, de nouvelles restrictions d'eau entrent en vigueur 08:19
    Depuis Lyon, Interpol coordonne une opération record : 5 800 suspects arrêtés dans 97 pays 08:07
    fontaine eau canicule
    Canicule : onze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:41
    Lyon soleil
    Un jeudi ensoleillé et caniculaire à Lyon, jusqu'à 38 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    "Faire évoluer les mentalités" : A Lyon, "Dérap'pas" sensibilise sur la sécurité routière en musique 08/07/26
    Boris Tavernier
    Un député du Rhône dépose une proposition de loi pour "garantir" des produits sains "à prix coutant" 08/07/26
    La justice exhorte la Ville de Vaulx-en-Velin à retirer "sans délai" le drapeau palestinien de son fronton 08/07/26
    La cérémonie des grappes Michelin. ©AntoineMartel Photographe
    Première édition des grappes Michelin, trois distinctions pour la Saône-et-Loire 08/07/26
    Trans hip-hop Express
    À Lyon, trois artistes sélectionnés pour la finale du Hip Hop Talents 08/07/26
    Maxi Zoo ouvre 17 boutiques continuant son expansion nationale (Crédit: DR).
    Maxi Zoo : 17 nouvelles boutiques au deuxième trimestre 2026 08/07/26
    Inauguration de la Maison de santé pluriprofesionnelle du Plateau
    Lyon : une maison de santé pluriprofessionnelle inaugurée à la Croix-Rousse 08/07/26
    Drôme: À la découverte des jeans 100% français  08/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut