Basée à Lyon, Interpol a coordonné une opération dans 97 pays ayant conduit à 5 800 interpellations et 300 millions de dollars saisis.

Quelque 5.800 personnes ont été interpellées et près de 300 millions de dollars saisis dans le cadre d'une opération mondiale de lutte contre la fraude avec manipulation psychologique menée entre janvier et avril, a annoncé Interpol jeudi. Impliquant les polices de 97 pays, cette opération menée de janvier à avril, a particulièrement visé les escroqueries abusant de la confiance de personnes pour obtenir de l'argent ou des informations confidentielles.

Il s'agit par exemple de détournement d'e-mails professionnels, de sextorsion, d'escroqueries sentimentales en ligne, d'usurpation d'identité ou d'investissement, a détaillé dans un communiqué Interpol, qui a coordonné cette action baptisée "First Light 2026".

Le nombre très important de victimes identifiées (142.000) "souligne à quel point" ce type d'escroquerie "se sont développées en une menace transnationale majeure, affectant les individus, les entreprises et les gouvernements", relève Interpol.

L'organisation internationale de police criminelle basée à Lyon rapporte ainsi, par exemple, avoir interpellé 82 personnes en Eswatini (ex-Swaziland) et "démantelé un réseau criminel qui gérait des jeux de hasard en ligne illégaux, du blanchiment d’argent" provenant d'escroqueries "sophistiquées par usurpation d'identité".

Dans ce cas, "une réplique réaliste d'un poste de police brésilien, avec de faux uniformes" a été saisi: "se faisant passer pour la Police fédérale du Brésil via appel vidéo, les escrocs convainquaient leurs cibles qu’elles étaient victimes d'un crime, les amenant à transférer des fonds pour les mettre +en sécurité+, fonds qui étaient ensuite détournés".

Autre cas cités: une société de négoce de matières premières basée à Singapour ciblée par des criminels se faisant passer pour un fournisseur, ou encore, à Macao, de faux agents publics ayant convaincu une victime de transférer de l’argent sous couvert d’une enquête pour fraude, interpellés juste avant que celle-ci ne leur transfère près de 372.000 USD.



