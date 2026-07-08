Première édition des grappes Michelin, trois distinctions pour la Saône-et-Loire

Le Guide Michelin lance les "grappes" pour récompenser les meilleurs vins des domaines viticoles. La Saône-et-Loire a reçu trois distinctions.

C'est dans l'enceinte historique de l'ancien Palais des Ducs de Bourgogne, aujourd'hui siège de l'hôtel de ville de Dijon, que le Guide Michelin a présenté sa première sélection des grappes 2026 dédiée à la Bourgogne. Terre de référence pour tous les passionnés de vin, berceau où la notion moderne de terroir s'est façonnée et affinée au fil des siècles, la Bourgogne cultive un rapport intime au vin, profondément ancré dans son patrimoine. Ses domaines familiaux, à échelle humaine, perpétuent un savoir-faire fait de rigueur et d'attention, transmis de génération en génération, de la Côte de Nuits à la Côte de Beaune, jusqu'à la Côte Chalonnaise. C'est cette histoire, cette identité façonnée par deux cépages qui y trouvent leur expression la plus aboutie (le Chardonnay et le Pinot Noir) qui vaut aujourd'hui à la Bourgogne sa renommée internationale.

Le guide Michelin, référence gastronomique avec les fameuses étoiles Michelin, ouvre la première édition des grappes. Ce nouveau prix concerne tous les domaines viticoles de la région de Bourgogne et récompense les meilleurs. Cette sélection 2026 récompense 94 domaines sélectionnés, parmi eux trois sont de Saône-et-Loire.

Comme les étoiles Michelin décernées aux restaurants et aux hôtels, les grappes Michelin se classent en trois catégories : trois grappes, deux grappes et une grappe.

Gwendal Poullennec, directeur international du Guide Michelin lors de la céramonie des grappes Michelin. ©AntoineMartel Photographe

Les domaines récompensés des trois grappes Michelin sont considérés comme « des producteurs d’exception : quel que soit le millésime, les amateurs peuvent s’orienter vers les productions du domaine en toute confiance », indique le communiqué de presse.

Pour les deux grappes Michelin, les vingt domaines qui ont été sélectionnés sont « des producteurs d’excellence qui se caractérisent par une qualité et une constante remarquable au sein de leur terroir ».

Trente-trois domaines ont également été récompensés d’une grappe Michelin représentant « des producteurs de grande qualité qui élaborent des vins de caractère et de style, particulièrement réussis lors des meilleurs millésimes », précise le communiqué de presse.

Enfin, 32 autres domaines ont été sélectionnés par le guide Michelin, sans pour autant recevoir de distinction. Ils ont tout de même été choisis « pour leur constance et la qualité de leurs vins, les domaines sélectionnés sont des adresses sur lesquelles les amateurs peuvent compter, au profit d'une expérience de qualité », ajoute le guide Michelin.

Pour établir ses recommandations sur les domaines viticoles du monde entier, le Guide Michelin a constitué une équipe internationale de spécialistes du secteur travaillant de façon collégiale et indépendante. La nouvelle distinction / La grappe évalue l'excellence d'un domaine selon cinq critères universels appliqués de façon uniforme, quelle que soit la région du monde : la qualité de l'agronomie, la maîtrise technique, l'identité, l'équilibre et la constance.

Trois récompenses pour la Saône-et-Loire

Le domaine de Bruno Lorenzo à Mercurey reçoit les deux grappes Michelin, une belle récompense pour la Saône-et-Loire. Ce domaine « associe plantations à très haute densité, élevage dans ses propres fûts à partir de bois qu'il sélectionne et fait sécher - utilisant des toasts légers, et vinifications d'une grande précision. Son approche exigeante et personnelle a fait du domaine une référence incontournable de l'appellation », selon le communiqué de presse.

Le domaine Dureil-Janthial à Rully, avec à sa tête Vincent Dureuil, a aussi remporté les deux grappes Michelin, une distinction de qualité pour la Côte châlonnaise. « Le travail viticole est exemplaire : sols cultivés sans herbicides, vendanges tardives et la vinification, régulièrement affinée, privilégie le pressurage en grappes entières et un long vieillissement sur lies. Les vins ont une texture, de la concentration et de la complexité et atteignent souvent leur apogée seulement après dix ans ou plus », indique le communiqué de presse.

Enfin, le domaine de Maxime Cottenceau a été sélectionné par le guide Michelin. Après avoir repris les vignes de Montagny, le viticulteur a ouvert son domaine de quatre hectares en 2018. « Il signe des vins charnus et intensément aromatiques qui le révèlent comme l'un des jeunes talents prometteurs du sud de la Bourgogne ».