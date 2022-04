La région Auvergne-Rhône-Alpes lance la phase opérationnelle du projet de BHNS (bus à haut niveau de service) entre Trévoux et Lyon Part-Dieu. Objectif : une ligne opérationnelle en 2026.

Un projet de ligne de bus à haut niveau de service entre Lyon et Trévoux, soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, est sur les rails. Avec une mise en service espérée fin 2026 - début 2027. "Attendu de longue date, le BHNS reliant Trévoux à Lyon – Part-Dieu, en passant par Sathonay, vise à offrir une liaison de transport, directe, sur 28km pour décongestionner le Val de Saône", souligne la région Auvergne-Rhône-Alpes.

"D’ici à 2023, l’ensemble des commandes et marchés publics sera établi. Cela permettra de démarrer les travaux dès 2023. Au fur et à mesure de l’avancée du chantier, les premières stations pourront être ouvertes. Ainsi, dès 2025, les premières stations pourront ouvrir et l’ensemble du tracé sera opérationnel entre fin 2026 et début 2027", explique la région.



"Ce BHNS permettra aux habitants d’accéder rapidement – en moins d’une heure – et directement au centre de Lyon, avec un bus toutes les 15 minutes aux heures de pointe. Il leur permettra ainsi de gagner, en moyenne, 30 minutes par rapport aux temps de transport actuels. On estime que jusqu’à 10 000 personnes emprunteront chaque jour le BHNS", ajoute la région.

Le tracé envisagé est à retrouver ci-dessous :

