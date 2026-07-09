Un jeudi ensoleillé et caniculaire à Lyon, jusqu'à 38 degrés attendus

C'est une nouvelle journée particulièrement chaude qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 9 juillet 2026.

La canicule se poursuit dans la région lyonnaise et le mercure va de nouveau s'envoler ce jeudi. Au cœur d'une journée ensoleillée du matin au soir, le temps s'annonce une nouvelle fois particulièrement chaud ce 9 juillet 2026.

Si le mercure affiche 22 degrés ce matin, le thermomètre grimpera jusqu'à 38 degrés dans l'après-midi. Des valeurs largement au dessus des normales de saison alors que les 40 degrés pourraient être atteint pour la journée de vendredi à Lyon.