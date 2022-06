Il faudra attendre le 14 septembre pour que le club de basket de Lyon-Villeurbanne (Asvel) présente son trophée aux Villeurbannais.

Hier, samedi 25 juin, le club de basket de Lyon-Villeurbanne (Asvel) a remporté son troisième titre consécutif de champion de France de Betclic Élite. Au terme d'un match haletant contre Monaco, les joueurs de Tony Parker, président du club, ont marqué l'histoire du basket français. Ils présenteront le trophée au public à la rentrée.

Rendez-vous le 14 septembre

Le titre leur a été remis à l'issue de la rencontre, devant leur public puisque la rencontre se déroulait à l'Astroballe. Mais il faudra attendre le 14 septembre pour que ce trophée soit présenté aux Villeurbannais, à l’occasion du "Villeurbanne All Star". Cette grande fête du basket sous toutes ses formes vise à partager l’esprit de ce sport populaire. Dans le centre-ville, plusieurs activités et animations gratuites seront organisées en lien avec les cinq clubs amateurs de Villeurbanne : Asvel association, BCCL, Asvel Villeurbanne basket féminin, AS Buers Basket et ALAP Basket.

"La légende se perpétue"

"Au terme d’un match d’un niveau rarement atteint dans une Astroballe en fusion, l’Asvel a remporté son 21e titre de champion de France. Elle est l’équipe la plus titrée de France. Je félicite son président Tony Parker, son président délégué Gaëtan Muller, le coach TJ Parker, les joueurs et bien sûr le staff qui les accompagne tout au long de l’année. Je partage la joie et la fierté de tous les amoureux du basket de Villeurbanne, terre de basket dont la légende se perpétue", félicite le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael.