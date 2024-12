Mathieu Bruel, représentant des commerçants de la rue Emile Zola, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

La rue Emile Zola a été inaugurée mercredi 11 décembre par la Métropole et la Ville de Lyon.

Mise à niveau entre les trottoirs et les chaussées, pose de pavés sciés et plantation d'une dizaine d'arbres, la rue Emile Zola a fait peau neuve (pour 900 000 euros), bénéficiant d'une requalification complète. C'est aussi de cette rue qu'est partie la contestation citoyenne du collectif des défenseurs de Lyon eu du Grand Lyon (plus de 12 000 commerçants, citoyens et comités d’intérêts locaux) qui disent "STOP à la fermeture de Lyon et sa métropole".

Sur le plateau de 6 minutes chrono, Mathieu Bruel, représentant des commerçants de la rue Emile Zola, par ailleurs (l'un des) porte-parole du collectif Les défenseurs de Lyon et du Grand Lyon, s'il trouve la rue requalification de la rue "sympathique", n'oublie pas les deux ans de travaux nécessaires.

"Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec une Presqu'Ile qui est un vrai gruyère, donc on parle de la rue Emile Zola, mais d'un tas d'autres rues, il y a vraiment une baisse de fréquentation sur la Presqu'Ile, avec une baisse de chiffre d'affaires. Une étude de la CCI montre qu'on est, globalement, à 30% de baisse de chiffre d'affaires en moins. Les gens ne peuvent plus se déplacer jusqu'à Lyon en voiture car les parkings sont saturés. Il n'y a plus d'accès donc aujourd'hui, on est un peu exsangue. La ville est complètement bunkerisée, parce qu'on n'a plus de possibilité d'accès au centre-ville mais là je vous parle de la Presqu'Ile."

La retranscription intégrale de l'entretien avec Mathieu Bruel

Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Mathieu Bruel, bonjour.

Bonjour.

Mathieu Bruel vous êtes représentant des commerçants de la rue Emile Zola et l'un des porte-paroles du fameux Collectif les défenseurs de Lyon et du Grand Lyon. Vous tenez une boutique de mode pour femmes rue Emile Zola. Cette rue vient d'être complètement requalifiée, c'est à dire qu'on a mis des pavés sciés, il y a une plantation d'arbres, il y a eu la mise à niveau des trottoirs et des chaussées. Finalement, cette rue elle est pas mal. Est-ce que vous êtes satisfait de cette nouvelle rue Emile Zola ?

Alors oui bonjour donc effectivement la rue Emile Zola a été complètement refaite, remodélisée avec un changement de circulation, avec des nouveaux pavés des arbres qui ont été plantés. Effectivement le résultat est plutôt sympa. Moi aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de l'esthétisme de cette rue Emile Zola parce que nous avons vécu deux ans de travaux avec aucune communication de la part de la de la mairie ou de la Métropole. Donc nous découvrions les étapes des travaux au fur et à mesure avec les ouvriers qui faisaient les travaux dans notre rue. Donc aujourd'hui, le résultat est sympathique mais moi je suis pas là aujourd'hui pour vous parler de notre rue mais je suis là pour vous parler de tout ce qui se passe dans Lyon...

Il faut bien que je vous parle de cette nouvelle rue... L'association My Presqu'Ile, qui regroupe un peu plus de 650 commerçants dans la Presqu'Ile, nous avait donné un chiffre, sur ce plateau, de 6 mn chrono. C'est qu'entre le premier semestre 2023 et le premier semestre 2024, les chiffres d'affaires de tous les commerçants avaient baissé de moins 65% pour plus d'1/3 d'entre eux, ce qui est quand même énorme en termes de chiffre d'affaires de perte de chiffre d'affaires.

Tout à fait. Aujourd'hui on s'aperçoit qu'avec une Presqu'Ile qui est un vrai gruyère, donc on parle de la rue Emile Zola, mais d'un tas d'autres rues, il y a vraiment une baisse de fréquentation sur la Presqu'Ile avec une baisse de chiffre d'affaires. Il y a une étude aussi de la CCI qui a été faite où on est plutôt à 30% de baisse de chiffre d'affaires, globalement, et où on s'aperçoit également qu'il y a vraiment une baisse de fréquentation. Les gens ne peuvent plus se déplacer jusqu'à Lyon en voiture car les parkings sont saturés. Il n'y a plus d'accès donc aujourd'hui on est un peu exsangue. La ville est complètement bunkerisée, parce qu'on n'a plus de possibilité d'accès au centre-ville mais là je vous parle de la Presqu'Ile. Mais ça se vérifie aussi sur d'autres villes de la métropole, comme à Neuville, comme à Bron. En fait, les travaux ont été attaqués de partout.

Je ne sais pas si Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, a lu le dossier "Circuler à Lyon en 2025 sera un enfer", en tout cas il a fait volte-face puisqu'il y a certains travaux qu'il a reportés, notamment sur la voie lyonnaise numéro 12 côté Bellecour. Est-ce que vous êtes satisfaits de cette volte-face le fait qu'on reporte quelques travaux que la métropole reporte quelques travaux ou pas ?

Alors comment dire. C'est un premier pas vers la victoire, mais c'est plutôt en demi-teinte parce que malgré ces reports, on voit qu'ils conservent le projet de la ZTL pour 2025. Cette ZTL, on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, on voit que la fermeture de la rue Grenette n'est pas remise en question. Donc aujourd'hui on voit bien que le centre-ville de Lyon est complètement asphyxié. On a un peu l'impression qu'il y a une prise de conscience de la part de monsieur Bruno Bernard, qu'ils sont partis dans des travaux tous azimuts, avec des trous un petit peu de partout, et que, donc, on est vraiment dans le côté on chasse les voitures du centre-ville.

Le maire de Lyon préfère plutôt "le rééquilbrage des modes".

Oui mais le maire de Lyon nous promet des lendemains qui chantent. Donc tout va bien pour le maire de Lyon. On s'aperçoit que pour le président de la Métropole, il y a peut-être une prise de conscience, on ne sait pas, on a cette petite impression. Alors bon, on est en demi teinte aussi par rapport à ça, puisque quand on s'aperçoit que fleurissent dans la métropole des panneaux où c'est écrit les travaux "pardon si ça vous gonfle".

Et comment vous l'avez pris la chose parce qu'on peut se dire bon allez la Métropole fait un effort en disant s'excuse des travaux". Pardon si ça vous gonfle", c'était maladroit ?

Moi je pense que c'est très maladroit et très irrespectueux. Alors ils ont voulu peut-être faire un peu d'ironie, je pense qu'il y a des échéances électorales qui arrivent dans 15 mois ils commencent un petit peu à se poser des questions et ils voient qu'ils sont allés un petit peu trop loin dans tous les travaux qui sont et qui vont être faits. En tous les cas, n'importe quelle personne que vous croisez à Lyon ou dans le Grand Lyon, la première chose dont on vous parle c'est l'accessibilité les problèmes de circulation.

Sur votre expression sur "les lendemains qui chantent qu'on nous promet", logiquement il y aura une Presqu'île avec moins de voitures, moins de pollution moins de bruit, plus de vert sur le papier. On se dit ça peut être quand même une ville plus agréable les lendemains qui chantent ou pas ?

Alors on va reprendre une expression de la ville, c'est une ville apaisée. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui Lyon est une ville apaisée ? Non moi je ne trouve pas il y a de plus en plus de bouchons. On est devenu la troisième ville en France avec les bouchons.

C'est l'étude TomTom...

Tout à fait, il y a des problèmes entre les modes de circulation et les usagers puisqu'il y a une dangerosité hyper importante, parce qu'on mélange des vélos avec des bus en créant des pistes cyclables à tout prix. Donc la ville est hyper dangereuse, il y a des agressions. n a eu l'exemple de Cécile Simeone qui a été agressée mi-novembre par un cycliste… Ça ne nous donne pas l'idée d'un apaisement. Je vais reparler de la rue Grenette. Quand on parle de la rue Grenette qui, aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de voitures mais il y aura 1500 bus par jour qui vont passer rue Grenette. Et dans le Grand Lyon, c'est pareil puisqu'on va parler de Oullins, la grande rue d'OIullins qui est passée à sens unique toutes les petites rues autour de Oullins sont complètement bloquées. Donc, nous, aujourd'hui ,avec notre collectif, on vous invite à aller sur notre page Facebook, on a créé une concertation citoyenne pour que les gens prennent la parole et disent ce qu'ils en pensent.

Une contre concertation citoyenne puisque la mairie de Lyon et la métropole avaient déjà organisé la leur. L'émission se termine en tout cas. Je vous conseille de lire le dernier numéro de Lyon Capitale 2025, une année en enfer à Lyon. Merci Mathieu Brunel d'être venu sur le plateau. A très bientôt au revoir.