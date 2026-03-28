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illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
La pluie fait son retour ce samedi @LD / Lyon capitale

Le froid s’installe à Lyon, un début de week-end marqué par le retour de la pluie

  • par Corentin Lucas

    • C’est un samedi 28 mars encore très frais pour la période qui attend les Lyonnais. Les températures ne dépasseront pas les 10 degrés au meilleur de la journée.

    Pour ce premier jour du week-end, le soleil va laisser place à la grisaille à Lyon. Le vent glacial et fort désagréable venu du Nord continue de s'atténuer progressivement. Néanmoins, un début de journée très frais s’annonce.

    À la mi-journée, la pluie devrait progressivement faire son retour dans les rues de la capitale des Gaules. Les précipitations devraient ensuite disparaître en soirée.

    Côté températures, il fait seulement 1 degré ce samedi matin et le thermomètre grimpera jusqu’à 10 degrés dans l’après-midi, avant de redescendre autour de 8 degrés en soirée. Des valeurs inférieures aux normales de saison, avec environ 5 degrés de moins attendus.

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