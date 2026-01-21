Auvergne-Rhône-Alpes : l’enquête publique sur le BHNS Trévoux-Lyon débute aujourd’hui

L’enquête publique concernant le bus à haut niveau de service (BHNS) reliant Lyon à Trévoux, en passant par 16 communes, débute ce mercredi 21 janvier et durera jusqu’au 19 février.

La future ligne du bus à haut niveau de service (BHNS) devant relier le quartier de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon, à Trévoux (Ain), en passant par Villeurbanne, poursuit son avancée. Portée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 192 millions d’euros, cette nouvelle liaison de 28 kilomètres à travers 16 communes est attendue pour 2029. 10 000 voyages quotidiens sont attendus.

L’enquête publique concernant le projet a ouvert ce mercredi 21 janvier et durera jusqu’au 19 février. Pour rappel, il s'agit d'une procédure réglementaire assurant l'information, la participation du public ainsi que la prise en compte de l'intérêt des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement.

Toute personne souhaitant participer à l’enquête peut déposer une contribution sur les registres ouverts à cet effet sur les lieux d’enquête (les mairies de Caluire, la mairie du 6e arrondissement, Massieux, Sathonay-Camp et Sathonay Village, Villeurbanne, Fontaines-sur-Saône, Genay, Neuville-sur-Saône, Fleurieu-sur-Saône) ou par voie postale. Un commissaire enquêteur sera également présent dans les permanences.

