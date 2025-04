Le chômage est en forte hausse en ce début d'année dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une hausse qui s'explique notamment par la réforme du RSA et l'évolution des règles d'actualisation depuis le 1er janvier.

C'était une publication attendue. Ce lundi 28 avril, le gouvernement a publié les chiffres du chômage au niveau national et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Première publication depuis la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi qui comporte notamment l'évolution des règles d'actualisation et la réforme du RSA depuis le 1er janvier 2025, les chiffres du chômage dans la région ne sont pas bons et poursuivent leur hausse après un 4e trimestre 2024 déjà maussade.

"L’intégration des personnes bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), des jeunes en Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea), en contrat d’engagement jeune (CEJ) ou en Accompagnement Intensif Jeunes (AIJ) et des personnes en situation de handicap suivies par Cap’Emploi cumulées aux modifications des règles d’actualisation ont un impact très significatif à la hausse sur le nombre de personnes inscrites à France Travail en catégorie A, B, C entre le 4e trimestre 2024 et le 1er trimestre 2025" explique ainsi le service statistique du ministère du Travail (Dares).

Des chiffres gonflés par la réforme

Depuis janvier, les nouveaux inscrits à France Travail restent en catégorie A jusqu'à signature de leur "contrat d'engagement", ce qui vient gonfler la catégorie. Les nouveaux inscrits ne peuvent plus s’actualiser, donc il y a aussi moins de sorties pour défaut d’actualisation.

Ainsi, pour ce 1er trimestre 2025 le nombre de personnes inscrites à France Travail et n'ayant exercé aucune activité (catégorie A) est en hausse de 8,5% en Auvergne-Rhône-Alpes, contre 8,7% au niveau national, pour atteindre le nombre de 358 770 personnes. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A augmente encore davantage (+13 % dans la région ; +12,8 % au niveau national).

"Si l’on neutralise en partie les effets de la loi et que l’on tente de se rapprocher du champ du 4e trimestre 2024, cette évolution est moindre" poursuit l'Etat. Sans ces changements effectifs depuis le 1er janvier, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A augmente de 4,8% ce trimestre et de 8,8% sur un an.

Tous les départements concernés

Tous les départements de la Région sont touchés par cette hausse : de + 5,2 % en Ardèche à + 10,7 % dans le Rhône, sur le trimestre et de + 6,1 % en Ardèche à + 16,8 % dans le Rhône, sur un an. Le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C, prenant en compte, en plus, les personnes qui cumulent emploi et chômage (catégories B et C) est en hausse plus modérée : on en dénombre 636 220 au 1er trimestre 2025 (+4,3 % ; +4,5 % au niveau national).

Enfin, les demandeurs d’emploi de longue durée (inscrits depuis un an ou plus) représentent 41,3 % des personnes inscrites en catégorie A, B, C, au 1er trimestre 2025