Auvergne-Rhône Alpes en force sur l'Eiger Ultra Trail by UTMB

21 coureurs auralpins, dont 2 Lyonnais, participent à une course d'ultra endurance inspirée du mythe de l'Eiger.

"Je pense que pour moi l'Eiger Ultra Trail sera plus dur que la face nord de l'Eiger en solo." La fameuse phrase est signée Ueli Steck, le spécialiste suisse des ascensions ultra-rapide en solo, décédé en 2017 sur l'Everest. Détenteur du record d'ascension de la face nord de l'Eiger en seulement 2h22 (près de 1 600 mètres de dénivelé), il avait couru l'édition 2016 de l'Eiger Ultra Trail, se classant 29e (sur 395) pour boucler les 97,9 kilomètres et 6 879 mètres de dénivelé positif. Le sprinter des sommets donne le ton.

La première édition de l'Eiger Ultra Trail a été lancée par cinq amis qui voulaient organiser une course de 100 km autour de la vallée, inspirée par le mythe de l'Eiger. La première édition, en 2013, a vu 1 200 coureurs de 38 nations courir sur trois distances. En 2024, l'événement prévoit d'accueillir 4 400 coureurs représentant 80 nations sur l'ensemble des formats proposés.

En 2022, l'Eiger Ultra Trail a intégré les World UTMB Series, qui regroupe "les meilleurs événements de trail running de la planète organisés selon les critères de qualité et de sécurité très élevés, offrant aux coureurs la possibilité de s'immerger dans l'expérience UTMB à travers le monde".

A ce jour, le circuit mondial compte 43 événements répartis en Asie, en Océanie, en Europe, en Afrique et dans les Amériques. Ces 43 courses permettent de collecter des running stones pour accéder au Hoka UTMB Mont-Blanc de Chamonix - fin août - où se dérouleront chaque année les prestigieuses finales des UTMB World Series, dont l'UTMB, le Graal du trail mondial, ses 25 millions de vues pendant la semaine de l'événement et ses 23 millions d'euros de retombées économiques.

Mercredi 17 juillet, l'UTMB World Series a annoncé l'intégration d’un nouvel événement au sein du circuit : le Monte Rosa Walser Waeg by UTMB, qui se déroulera en Vallée d’Aoste, dans les Alpes italiennes, du 18 au 20 juillet 2025. Le circuit UTMB regroupe désormais 44 épreuves sur la planète.

Jungfrau-Aletsch, le plus long glacier des Alpes

Pour cette édition 2024, l'Eiger Ultra Trail by UTMB déroule ses courses sur cinq formats (250 km et 18 000 D+, 101 km et 6 700 D+, 51 km et 3 100 D+, 35 km et 2 500 D+, 16 km et 950 D+).

Pour l'épreuve reine (le 101 K), 901 coureurs prendront le départ, dans la nuit de vendredi 19 à samedi 20 juillet, à 4h du matin, du village de Grindelwald, au centre de la Suisse, côté Alpes bernoises. Le gros des coureurs vient de Suisse, suivi des Allemands et des Français. Parmi les coureurs venant de loin, on compte 4 Néo-Zélandais, 1 Estonien, 2 Vietnamiens, 7 Hongkongais, 4 Thaïlandais, 6 Japonais, 2 Chinois, 8 Américains, Salvadoriens, 1 Singapourien, 3 Taiwanais , 2 Uruguayens et 1 Mexicain.

Parmi les 72 Français au départ, 21 ultra trailers d'e la région Auvergne-Rhône-Alpes (29% des dossards tricolores). La Haute-Savoie, terre de trail par excellence par l'immense et unique terrain de jeu des Alpes, draine le gros de la troupe avec 16 coureurs, suivi du Rhône (dont 2 Lyonnais) et de l'Isère (2 coureurs).

11h38 pour le 1er

Au menu : des vues panoramiques à couper le souffle, notamment sur le Jungfrau-Aletsch, le plus long glacier des Alpes et site classé au patrimoine naturel mondial de l'Unesco. Le parcours de la course passe par les points de vue les plus époustouflants de la région : Grosse Scheidegg, First (2 168m), Bachalpsee (2 265m), Berghotel Faulhorn (2 660m), Schynige Platte (2 099m), Wengen, Männlichen (2 229 m) - la montée de Wengen à Männlichen est réputée pour être raide et interminable; depuis le point de vue de Männlichen, on peut voir presque tout le parcours de l'E101 et les athlètes apparaissent comme des fourmis en contrebas), Kleine Scheidegg (2 061m) où l'on peut le mieux apprécier l'effet "wow" des trois sommets Eiger, Mönch et Jungfrau. Avant de traverser la base de la face nord de l'Eiger, mythique sommet qui s'élève à 3 970 m au-dessus du village de Grindelwald et à l'origine de mythes et de légendes dans la communauté de l'alpinisme et du trail running, notamment en raison de sa célèbre face nord.

En 2023, le 101 kilomètres a été remporté l'année dernière par l'Allemand Hannes Namberger en 11h38'35 et la Suissesse Katharina Hartmuth en 13h17'32.

Pour suivre l'Eiger Ultra Trail by UTMB 2024 en direct, c'est ici.