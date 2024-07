Après une journée ensoleillée hier, les températures continuent de grimper, avoisinant les 35 degrés. Un pic de chaleur est prévu ce samedi après-midi à Lyon, avant un épisode orageux attendu dans la nuit de samedi à dimanche.

Une nouvelle journée ensoleillée est prévue ce samedi 20 juillet à Lyon, le thermomètre devrait avoisiner les 35 degrés cet après-midi, avant un épisode orageux. Des nuages bourgeonnants ce matin devraient se dissiper en ce début d’après-midi. Le pic de chaleur ne devrait pas durer avec l’arrivée d’un épisode orageux.

Vigilance orages et baisse des températures

Avec le passage du front froid, les températures baisseront franchement par l’ouest. A partir de la fin de journée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche, une dégradation orageuse devrait se mettre en place et mettre fin à l'épisode de forte chaleur. "Une perturbation orageuse devrait toucher Lyon dès ce soir, entre 18 et 20 heures", précise Christophe Mertz, métérologue chez MeteoNews.

Hier, Météo France plaçait huit départements de la Région en vigilance jaune pour un risque d'orages. Etaient concernés Le Rhône, l'Isère, l'Allier, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal et l'Ardèche.

Lire aussi : Huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages