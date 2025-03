En marge d'une opération zonale à la frontière avec la Suisse, 27 étrangers en situation irrégulière et des dizaines d'infractions ont été relevés par les forces de l'ordre le 12 et 13 mars dernier.

27 étrangers en situation irrégulières et plusieurs dizaines d'infractions ont été relevés en marge d'une opération zonale à la frontière avec la Suisse. Organisée dans le cadre de la mise en oeuvre du plan zonal de surveillance aux frontières, celle-ci visait notamment à lutter contre l'immigration irrégulière. Le 12 et 13 mars dernier, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi déployé 213 effectifs de polices, gendarmeries et douanes.

Des surveillances ayant menées à l'arrestation de quatre étrangers en situation irrégulières placés en garde à vue. Des infractions au code de la route et plusieurs personnes sous l'emprise de stupéfiants ont également été relevées par les forces de l'ordre présentes.

1271 étrangers en situation irrégulières interpellés

Depuis la mise en oeuvre du plan, 24 opérations de contrôle ont été menées aux frontières de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une augmentation de 106% des interpellations d'étrangers en situation irrégulières, soit 1271 individus est à constater. Le cabinet de la préfète a annoncé l'organisation de nouvelles opérations aux frontières d'ici les prochaines semaines.

Lire aussi :