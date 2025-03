Pollens : le réseau de surveillance national bientôt devant le tribunal de commerce de Lyon

Le Réseau national de surveillance aérobiologique qui établit les cartes de vigilance aux pollens devrait être placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon.

L'association qui élabore les cartes de risque d'allergies aux pollens est sur le point d'être liquidée après des défaillances de gestion qui ont justifié une saisine de la justice, mais le gouvernement assure travailler à "assurer la continuité" de la surveillance.

Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), association de cinq salariés qui publie un bulletin sur la dissémination des pollens, s'attend à être placé en liquidation judiciaire le 26 mars par le tribunal de commerce de Lyon, a indiqué mardi à l'AFP son président Nicolas Visez.

"Nous publions un indice qui fonctionne"

Cette liquidation, a-t-il expliqué, est une conséquence du non-versement fin 2024 de la subvention de 600.000 euros de l'Etat, décidé par le ministère de la Santé et de la Transition écologique sur la base d'un rapport d'inspection administratif.

Selon les ministères interrogés par l'AFP, ce rapport "se montre globalement sévère à l'encontre du dispositif national" de surveillance des pollens, qui repose depuis 2016 sur la collaboration du RNSA avec les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA) et l'Association des pollinariums sentinelles de France (APSF).

Le rapport juge ce dispositif "insuffisamment structuré", écrivent les cabinets. L'inspection a aussi "identifié une gestion opaque du RNSA par de précédentes équipes de direction, au point de justifier des signalements" fin 2024 au procureur de la République pour de potentiels délits, ont-ils ajouté.

30 % des adultes allergiques

Vu l'ensemble des griefs, "les ministres (...) ont suivi la recommandation (...) de ne pas poursuivre le financement public du RNSA" dès l'exercice 2024. Ils "s'attachent désormais à mettre en œuvre les recommandations du rapport, dans l'objectif d'assurer la continuité du service de surveillance et de d'information dispensée aux professionnels de santé et à la population", assurent les cabinets.

La saisine du procureur, "on ne la conteste pas" et "on a fait le ménage", a déclaré à l'AFP le président de l'association. "Que le RNSA ne puisse pas continuer, on le comprend", admet Nicolas Visez. En revanche, le biologiste conteste les critiques scientifiques : "nous publions un indice qui fonctionne".

S'il n'y a pas de bulletin en avril, "c'est un drame pour la santé publique", déplore-t-il. Pour éviter de stopper net près de 30 ans d'expérience, "on aimerait une solution transitoire pour 2025 et faire fonctionner a minima le réseau dans une autre association", défend-il.

Selon l'Anses, les allergies aux pollens concernent environ 20% des enfants âgés de plus de 9 ans et 30% des adultes. Avec le réchauffement climatique, la saison des pollens est plus longue et plus précoce.