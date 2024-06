Du 6 juillet au 21 septembre, se tiendra la 6e édition du Festival des lumières. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a tenu ce matin, une conférence de presse pour dresser le programme.

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté ce matin lors d'une conférence de presse le programme du Festival des lumières 2024. Cet évènement, avec une enveloppe budgétaire qui avoisine les deux millions d'euros pour cette 6e édition, s'étend sur toute la saison estivale, du 6 juillet au 21 septembre, et l'on connaît les villes dans lesquelles les spectacles vont passer.

"Nous poursuivons l'ambition de valoriser le patrimoine régional"

Cette année, le Festival des lumières investira six lieux du patrimoine français, et débutera son périple à Moûtier (Savoie), Aurec-sur-Loire (Haute-Loire), Champdor-Corcelles (Ain), Salers (Cantal), Theizé-en-Beaujolais (Rhône), et enfin Clermont-Ferrand. "Le principe reste le même, se poser dans des lieux magiques où il y a un beau patrimoine, et le spectacle se fait de nuit", explique Laurent Wauquiez.

Le festival est toujours en partenariat avec l'entreprise "Les Allumeurs de Rêves", qui va réaliser tous les spectacles de lumières et de musique du festival, le peintre-muraliste Gilbert Coudène explique que lui et son équipe "s'occupent du lien entre les territoires, des racines, du patrimoine, et des histoires intemporelles et futuristes".

Le président de la région insiste sur le caractère philosophique et respectueux avec des "spectacles hors du commun qui mettent en lumière nos monuments emblématiques mais aussi l'histoire et les traditions de ces six sites qui vont accueillir les spectacles". Il poursuit : "Ces traditions, ces monuments historiques, sont l'héritage que nous avons reçu et dont nous avons maintenant la responsabilité de sa préservation, de sa la valorisation et de sa transmission".

A lire aussi : Lyon : la basilique de Fourvière sera illuminée pour la Fête des Lumières 2024

Un spectacle ouvert à tous et gratuit

L'une des forces de ce festival, la diffusion des spectacles est prévue avec un principe de gratuité, en plein air, afin de permettre une accessibilité à tous. C'est un point sur lequel le président de la région insiste, "c'est un spectacle gratuit, fait pour toutes les générations. L'objectif c'est qu'un enfant de sept ans reparte avec des rêves dans les yeux, et que sa grand-mère soit enchantée de voir l'histoire de leur territoire qui soit racontée".

La dimension écologique au coeur de l'évènement

Laurent Wauquiez a particulièrement insisté sur le caractère écologique et respectueux de l'environnement, qui est l'ADN de ce festival : "On a des matériaux uniquement à haute performance énergétique. Il n'y a pas d'eau, pas de sanitaires, pas de tribunes. On n'a pas besoin de climatiser le lieu ni de faire des installations".

"On a besoin de se retrouver, dans ces périodes qui sont dures on a besoin de partager des choses et d'être ensemble. C'est important d'avoir des lieux où on peut le faire".