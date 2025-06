La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes a mené une cinquième opération de surveillance des frontières, au cours de laquelle 48 individus ont été arrêtés.

Une vaste opération coordonnée de lutte contre l'immigration irrégulière et de surveillance des frontières, menée les 18 et 19 juin dans les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, a permis aux autorités d'interpeller 48 individus en situation irrégulière, indique ce vendredi la préfecture de région. Il s'agit de la cinquième opération de ce type.

Au cours de ces deux jours, 541 effectifs, impliquant la police nationale, la gendarmerie nationale et les douanes, ont été déployés pour mener des contrôles dans 126 gares, 204 trains et 90 bus. Parmi les personnes interpellées, 13 ont fait l’objet d’une procédure de réadmission, 17 ont l’obligation de quitter le territoire français, deux ont été placés en centre de rétention administrative, quatre n’ont pas été admis sur le territoire national et un était demandeur d'asile. Les autres sont dans l’attente d’une décision administrative.

Entre janvier et avril 2025, 4 239 étrangers en situation irrégulière ont été arrêtés sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, soit une augmentation de 18 % depuis la mise en oeuvre de ce plan de renforcement des contrôles aux frontières. "De nouvelles opérations de surveillance aux frontières seront organisées dans les prochaines semaines", conclut la préfecture de région.

