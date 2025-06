Alors que le mercure devrait grimper à 37 degrés ce week-end, la Métropole de Lyon propose toujours une carte en ligne des lieux frais et points d'eau potable du territoire.

Samedi 21 et dimanche 22 juin, les températures pourraient grimper jusqu'à 37 degrés dans l'agglomération lyonnaise. Une vague de chaleur d'ampleur qui pourrait être rendue plus agréable en évitant les ilots de chaleur urbains. Pour cela, la Métropole de Lyon met à disposition depuis plusieurs années une carte en ligne des lieux frais et points d'eau potable à retrouver sur le territoire.

Créée par le laborantin d'innovation Erasme et le service Données métropolitaines, celle-ci "permet de visualiser les lieux frais de proximité" et de "prendre conscience de la présence d’espaces naturels frais sur le territoire sans avoir à parcourir trop de kilomètres". Calculer un itinéraire en fonction du chemin le plus frais est aussi rendu possible.

Au total, selon la collectivité, cette carte répertorie 809 fontaines potables, 488 toilettes publiques, plus de 350 lieux frais (baignades, lieux en intérieur, fontaines ornementales) ainsi que 1 219 parcs et jardins publics, représentant 3 043 ha dont 1 463 ha sont ombragés.

La carte : https://parcours-a-la-carte.datagora.erasme.org