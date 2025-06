Opération de police à Lyon : 27 interpellations en deux jours

Près de 200 policiers et agents mobilisés dans les 1er et 2e arrondissements de Lyon ont mené une vaste opération de contrôles et de lutte contre la délinquance les 17 et 18 juin.

Dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien, la police nationale a déployé un dispositif d’ampleur à Lyon, les 17 et 18 juin, ciblant les 1er et 2e arrondissements. Contrôles routiers, vérifications dans les parties communes d’immeubles, lutte contre la fraude et interventions judiciaires figuraient parmi les actions menées en soirée et durant la nuit, sur les créneaux les plus sensibles.

Près de 200 agents — policiers nationaux, CRS, membres de la police municipale et contrôleurs de la RATP — ont été mobilisés. Bilan : 412 personnes contrôlées, 27 interpellations et 3 gardes à vue pour usage ou recel de stupéfiants notamment. Onze personnes en situation irrégulière ont également été remises à la police aux frontières.

Au total, 128 infractions ont été relevées (tapages nocturnes, délits routiers, fraudes dans les transports…). Douze amendes forfaitaires délictuelles ont sanctionné des occupations illicites de halls, des détentions de stupéfiants ou encore des défauts d’assurance et de permis de conduire. Plusieurs véhicules et mortiers ont été saisis.

Des opérations similaires avaient déjà été menées ces dernières semaines dans d’autres quartiers de Lyon ainsi que dans la métropole.