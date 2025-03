Auvergne-Rhône-Alpes : 415 millions d’euros engagés par l’État en 2024 en faveur de la transition énergétique 

Le 19 mars dernier s’est tenu le comité régional d’orientation de la direction régionale de l’Ademe en Auvergne-Rhône-Alpes, l’occasion de faire le bilan de l’année 2024 et des projets soutenus.

Présidé par la préfète de Région, Fabienne Buccio, le comité régional d’orientation de la direction régionale de l’Agence de la transition écologique (Ademe) en Auvergne-Rhône-Alpes s’est déroulé le 19 mars dernier. Réunissant l’État, les collectivités, des Chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture et Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) et des partenaires de l’Ademe, le comité a permis de faire le bilan de l’année 2024 et de tracer la feuille de route pour 2025.

415 millions d’euros engagés en 2024

L’an passé, ce sont donc 415 millions d’euros qui ont été débloqués pour soutenir la transition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes, contre 365 millions d’euros en 2023. Ce vaste plan s’est décliné en quatre axes : innovation, collectivités, entreprises et services aux bénéficiaires. Au total, 1 069 projets ont été soutenus financièrement, contre 784 en 2023, dont 2/3 étaient portés par des entreprises.

Dans le détail, 170 projets s’intégraient au fonds chaleur (212 millions d’euros), 21 projets au projet de décarbonation de l’industrie (50,6 millions d’euros), 212 projets ont été soutenus par le fond tourisme durable (5,2 millions d’euros). 12,5 millions ont également été engagés dans de nouveaux dispositifs de soutien à la forêt et au bois bocager, dont des opérations de renouvellement forestier.

Les projets pour 2025

En 2025, l’État souhaite donc poursuivre son accompagnement des territoires retenus dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt régional pour accélérer le développement du solaire photovoltaïque, mais également lancer les premières préconisations issues de l’étude de préfiguration d’un changement d’échelle de l’énergie citoyenne.

À l’échelle des collectivités, le soutien de la préfecture passera également par l’animation du réseau Élus pour Agir afin d’atteindre les 1 000 élus inscrits en 2026. L’État entend enfin continuer à promouvoir la décarbonation dans les entreprises grâce au nouveau "pacte entreprise", permettant d’accompagner la rénovation du tertiaire privé, les TPE/PME sur l’efficacité énergétique.

