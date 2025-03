L’université Lyon 2 met la bande dessinée et la danse à l’honneur

Dans le cadre des Journées Arts et Culture de l’Enseignement Supérieur (JACES), l’université Lyon Lumière Lyon 2 a choisi de mettre en avant la bande dessinée et la danse du 31 mars au 11 avril.

Expositions, ateliers, rencontres ou encore performances rythmeront les Journées Arts et Culture de l’Enseignement Supérieur (JACES) à l’université Lyon 2 du 31 mars au 11 avril. Pour cette édition 2025, l’établissement a choisi de mettre en avant la bande dessinée et la danse à travers "une mosaïque d’événements riches et diversifiés", annonce l’université.

L’occasion de s’initier par exemple à l’art de la BD lors d’ateliers animés par le collectif l’Épicerie Séquentielle. Deux après-midi Sciences & BD permettront également de découvrir des sujets de recherche comme l’urbanisme, le droit du travail ou l’archéologie à travers la bande dessinée.

La danse, quant à elle, sera mise à l’honneur sur des notes de jazz, de hip-hop, africaines, contemporaines ou rock lors d’une soirée spéciale où les étudiants "feront vivre des créations chorégraphiques imaginées par les enseignantes et enseignants du Service universitaire des activités physiques et sportives de l’université."

Toute la programmation sur le site de l’université Lyon 2.