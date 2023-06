La préfecture du Rhône a annoncé mardi 6 juin la mise en place, d'ici la fin de l'année, d'une voie de covoiturage sur l'autoroute A7 entre Ternay et le boulevard urbain sud à Feyzin.

Ce sont des voies que les Lyonnais et Rhodaniens ont désormais l'habitude de voir sur la M6 au nord de Lyon et sur la M7 au sud. Des voies réservées au covoiturage et aux transports en commun. Mardi 6 juin, un comité stratégique restreint, relatif à l'amélioration des mobilités entre Lyon et Saint-Etienne, présidé par la préfète de région, Fabienne Buccio, a annoncé différentes mesures.

Parmi elles, la réalisation, d'ici fin 2023, d'une voie réservée au covoiturage et aux transports en commun sur l'autoroute A7. Ce nouveau tronçon devrait relier dans le sens sud-nord, le nœud de Ternay et le boulevard urbain sud au niveau de Feyzin.

Le vélo et le ferroviaire également visés

Avec cet aménagement, l'État et les collectivités veulent améliorer la circulation entre Saint-Etienne et Lyon, démarche lancée en 2018 après l'abandon du projet de l'A45, autoroute qui devait relier La Fouillouse à Brignais. "La loi d'orientation des mobilités, promulguée le 24 décembre 2019, a fait de cette démarche une priorité à laquelle l'Etat consacre 400 millions d'euros à investir d'ici 2027" explique le communiqué.

Si on ignore, pour l'heure, comment cette nouvelle voie de covoiturage sera matérialisée, et si des radars seront présents comme sur les portions de la M7 et la M6, une voie de circulation devrait être utilisée pour la mettre en place.

510 millions d'euros dédiés à l’amélioration de la mobilité entre Lyon et Saint-Etienne

Le comité stratégique a également annoncé l'augmentation, dès 2026 du nombre de places dans plusieurs trains entre les deux métropoles ou encore la mise en place d'un fond spécifique de 5 millions d'euros pour développer la pratique du vélo. Six millions d'euros seront également dédiés au développement du covoiturage dans le corridor entre Lyon et Saint-Etienne et en particulier à la mise en place de lignes fortes de covoiturage entre Givors et Vienne.

"En tenant compte des initiatives, actions, études et travaux portés par l’ensemble des partenaires, ce sont d’ores et déjà près de 510 millions d’euros qui seront dédiés à terme à l’amélioration de la mobilité entre les deux métropoles" précise la préfecture du Rhône.

Un prochain comité de pilotage du nœud de Ternay sera organisé en septembre 2023 avant un nouveau comité stratégique, le 4e, au deuxième trimestre 2024.