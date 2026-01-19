L'Asvel enchaîne face à la lanterne rouge

Face à la lanterne rouge Le Portel, ASVEL a déroulé dimanche à l’Astroballe (104-58), signant un large succès et une deuxième victoire consécutive en championnat, synonyme de retour à la 4e place.

L'Asvel a profité dimanche de la venue de la lanterne rouge, Le Portel, pour signer avec facilité (104-58) sa deuxième victoire de l'année et la deuxième de suite en championnat de basket, dont elle reprend la quatrième place après 16 journées.

Les Villeurbannais (11 victoires pour cinq défaites) devancent à la différence particulière Strasbourg, vainqueur la veille de Gravelines-Dunkerque (89-72), après ce cavalier seul (23-11 dans le premier quart-temps, 54-30 à la mi-temps et 81-56 à la fin du 3e quart-temps).

Ils l'ont conclu, symbole du spectacle offert à l'Astroballe, par un alley-oop dunk d'Armel Traoré sur une passe de l'autre bout du parquet de Shaquille Harrisson. Avant un contre de Bodian Massa, qui a signé un double-double (12 pts et 10 rebonds, plus 3 contres et 3 interceptions).

Le jeune Adam Atamna (19 ans) aurait lui probablement battu son record de points en Elite, seulement égalé (24), sans sa sortie blessé à la cheville droite à cinq minutes de la fin.