Aulas bientôt candidat à la mairie de Lyon ? "L'espoir grandit" considère ce collectif

Le collectif Génération Aulas se réjouit du dernier message publié par l'ex-président de l'OL faisant un pas de plus vers une candidature aux municipales 2026 à Lyon.

Mardi soir, dans un message publié sur le réseau social X, l'ex-président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas a assuré de sa "réflexion continue" en vue des élections municipales 2026. "Progressivement un cap et un se dessinent", écrit sur X l'homme d'affaires de 75 ans.

"Tous les opposants doivent se réunir derrière Jean-Michel Aulas"

"La déclaration de Jean-Michel Aulas marque un tournant : sa vision pour Lyon se précise, et avec elle, l'espoir grandit", se réjouit le collectif dont les membres restent anonymes, Génération Aulas. Et d'ajouter : "Lorsqu'il affirme que rien ne lâcher sur ce qui compte vraiment, qu'il défend une écologie positive et pragmatique et qu'il veut "rendre à Lyon son honneur, son énergie, la fierté et le plaisir d'y vivre", il pose les bases d'un projet ambitieux pour la ville."

"Partout à Lyon, les attentes se font de plus en plus vives. Parce que Lyon a besoin d'un leader à la hauteur de son histoire et de son avenir, nous continuons à appeler Jean-Michel Aulas à se présenter aux municipales", poursuit le collectif. "Ne vous laissez pas distraire par les professionnels de la politique, qui ne désirent pas l’unité à laquelle j’aspire le plus", a taclé l'ancien patron de l'OL dans son message posté mardi soir, visant clairement Pierre Oliver qui refuse pour l'heure de sa ranger derrière lui, alors que certain au sein de son propre camp confient qu'il faudra lui laisser la place en cas de candidature.

"Les professionnels de la politique ne sont pas à même d'opérer le grand rassemblement pour battre Doucet. Seule une grande figure de la société civile sera en mesure de rassembler les diverses sensibilités afin de faire gagner notre ville. Tous les opposants doivent se réunir derrière Jean-Michel Aulas", conclut le collectif.

