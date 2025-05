Augmentation des tarifs des piscines, fin du stationnement gratuit en août : le réaction amère de Renaissance à Lyon

Alors que la Ville de Lyon vient d'annoncer la fin du stationnement gratuit au mois d'août et l'augmentation des tarifs des piscines municipales, l'opposition politique monte (déjà) au créneau.

De nouvelles décisions qui font déjà grincer des dents. Alors que la municipalité a annoncé la fin du stationnement gratuit au mois d'août et l'augmentation des tarifs dans les piscines municipales, les réactions de la classe politique lyonnaise se font déjà entendre.

Parmi elles, celle de Renaissance, qui dénonce "deux décisions qui frappent directement les plus modestes" qui vont à l'encontre de la solidarité et du bon sens social.

"Quand les températures grimpent, les piscines municipales devraient être un

refuge accessible à toutes et tous, pas un luxe. Quand les quartiers se vident, le stationnement devrait rester gratuit, comme c’était le cas jusqu’ici, pour soutenir les habitants au lieu de les accabler", harangue le parti dans un communiqué publié ce mardi. Dès le 6 juin 2025, le prix des entrées dans les piscines augmentera d'environ 20% et la fin du stationnement gratuit en août prendra effet dès cet été.

Pénaliser les Lyonnais qui passent l'été à Lyon

Au-delà de dénoncer la politique municipales actuelle, les élus Renaissance accusent les écologistes de ne pas prendre en compte les Lyonnais avec ces nouvelles mesures.

"Grégory Doucet semble oublier que beaucoup de Lyonnaises et de Lyonnais passent l’été ici, parfois dans des conditions difficiles, a déclaré Thomas Rudigoz, chef de file de Renaissance pour les municipales de 2026. Augmenter les tarifs des piscines et supprimer la gratuité du stationnement, c’est pénaliser les familles les plus modestes. Ce n’est ni juste, ni social, ni écologique."

Nouvelles zones de stationnement payant

En plus de supprimer le stationnement gratuit au mois d'août, la municipalité envisage de prolonger le stationnement payant jusqu'à 20h (contre 19h aujourd'hui) et de le mettre en place certains dimanches. Elles pourraient permettre à la Ville de récupérer plus d'1.5 millions d'euros.

Et dès ce 13 mai, le stationnement payant est étendu à de nouvelles zones dans Lyon : il s'agit du quartier Montchat dans le 3e arrondissement, l'ensemble du quai des Étroits dans le 5e arrondissement et le sud-est de Gerland dans le 7e arrondissement.

