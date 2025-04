À Lyon, le stationnement payant étendu au 13 mai : quel secteurs concernés ?

Le stationnement payant s'étend de nouveau à Lyon. Des secteurs de trois arrondissements sont concernés.

À partir du 13 mai, le stationnement payant sera étendu à de nouveaux quartiers de Lyon indique la Ville de Lyon. Dans le cadre de sa nouvelle politique de stationnement, la collectivité poursuit l'extension du stationnement à l'intégralité du territoire. En décembre dernier, ce sont des secteurs du quartier de Gerland dans le 7e arrondissement, qui ont été concernés.

Désormais, la Ville s'attaque aux 3e, 5e et de nouveau au 7e arrondissements. Dans le 3e, c'est le quartier de Montchat qui est concerné, à l'ouest et à la frontière avec Villeurbanne. Dans le 5e arrondissement, l'ensemble du quai des Étroits devient également payant. Enfin, dans le 7e arrondissement, c'est le sud-est de Gerland qui devient également payant.







Selon la collectivité, "le stationnement réglementé sur la voirie constitue un véritable levier". Elle indique ainsi qu'il favorise la rotation des véhicules et "permet de développer une meilleure qualité de vie en ville, en réduisant les déplacements carbonés".

Pour rappel, la nouvelle politique de stationnement de la Ville de Lyon est entrée en vigueur en juin 2024. Elle a instauré une tarification résident plus sévère pour les véhicules les plus lourds, passant à 45 € par mois, contre 15 € par mois pour les véhicules (très) légers et les familles nombreuses.

