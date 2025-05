Une boulangerie du 5e arrondissement de Lyon fermée après un contrôle d’hygiène 

La boulangerie pâtisserie Maison Peyrache (5e arr.) a été fermée le 13 mai par la préfecture du Rhône après un contrôle d’hygiène défavorable.

Les contrôles de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) se poursuivent et les fermetures administratives aussi. Le 13 mai, la boulangerie pâtisserie Maison Peyrache a ainsi été fermée par la préfecture du Rhône en raison d’un avis défavorable. Il est reproché à l’établissement la présence de déjections de rongeurs et d’insectes volants dans les locaux de production et de stockage, un défaut d’entretien et de nettoyage ou encore la présence de denrées à date limite de consommation dépassée.

Considérant ces conditions incompatibles avec la poursuite de l’activité, il est demandé à l’établissement de mettre en place une longue série de mesures. Les propriétaires devront donc entièrement nettoyer les locaux, mettre en place un plan de lutte efficace contre les nuisibles, réaliser la traçabilité des produits ou encore évacuer quotidiennement les déchets des zones de production et de stockage.

