Auditorium, Tunnel de Fourvière... La beauté de Lyon mise à mal sur Twitter

Un compte Twitter baptisé "La France moche" épingle Lyon pour sa laideur.

Depuis le 30 janvier, un internaute sévit sur Twitter, attaquant Lyon et ses étrangetés architecturales, jugées "moches". Le compte "La France moche" a une dent contre Lyon et son agglomération.

Des internautes défendent Lyon

Sa photo de profil ? Le rond-point de Villeurbanne, situé au croisement des rues Francis de Pressensé et Greuze, et ses deux maisons jaunes empilées l'une sur l'autre. Il avait été élu le laid de France, face à des concurrents sérieux.

L'auditorium de Lyon, haut lieu culturel de la capitale des Gaules en prend pour son grade. Moqué pour son esthétique un poil fascisante, il est comparé au Wolfsschlucht, nom de code utilisé par les Allemands pour désigner leur quartier général en France pendant la guerre.

Wolfsschlucht IV, Lyon pic.twitter.com/erUx2261Eq — La France moche (@lafrancemoche) February 6, 2023

Indéfendable, le tunnel de Fourvière est lui aussi attaqué. Ici, pas de commentaire, la photo se suffit à elle même. Dans les commentaires, un poil de mauvaise fois ? Un internaute défend : "Franchement bien dessiné des deux côtés du tube pour des ouvrages masquant principalement des éléments techniques de tunnel. La France pas super belle mais quand même avec un savoir-faire architectural décent."

La résidence 100 Lafayette enfin est épinglée. Une immense barre, "signée Zumbrennen, élève du Corbusier", tient à rappeler un internaute. Argument d'autorité ? En regardant de plus près les rêves les plus fous du Corbusier pour sa ville idéale, on doute du bien-fondé de la référence.