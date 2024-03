Attractivité : Lyon, ville désirable ?

Le titre porte en lui toutes les incertitudes d’une agglomération qui se cherche, à l’aube de l’ouverture d’ “un nouveau chapitre”, selon les tout premiers mots du – premier – maire écologiste de Lyon.

“La priorité du mandat”, c’est le plan Lyon 2030 qui ambitionne de rendre la ville neutre en carbone, avec l’appui financier de l’Europe. Tout en découle : de la transformation de la ville et des modes de vie au changement des habitudes de chacun.

Cette nouvelle parabole peut-elle toucher du doigt l’“identité narrative” des Lyonnais, parvenant à les embarquer, pour un temps du moins, dans un nouvel imaginaire, un certain récit commun ? Une pareille interpellation interroge à la fois ceux qui y vivent et ceux qui y passent, les mêmes doigts d’une main, le tourisme constituant une force importante de transformation urbaine.

Une absence d’intégration du tourisme peut conduire à un départ de l’artisanat ou de la population, tout comme le tourisme de masse peut se substituer à des activités existantes. Lyon n’est pas dans ce cas, le tourisme social, environnemental, plus durable et plus inclusif étant pris en compte depuis 2010 (une approche qui a permis à la ville d’être élue capitale européenne du tourisme durable en 2019). “Ce qui est bon pour les touristes doit être bon pour les habitants”, résume Virginie Carton, directrice générale d’OnlyLyon Tourisme & Congrès. Bref, il faut que les Lyonnais veuillent encore vivre à Lyon demain et que les gens de passage aient toujours envie d’y venir.