Le Lou Rugby perd gros contre le Stade Français

Défait sur le terrain des parisiens (22-13) ce samedi 23 novembre, le Lou Rugby n'y arrive toujours pas à l'extérieur et pointe à la 12e place au classement du Top 14.

On pensait voir la fin d'une série noire d'un an sans victoire à l'extérieur, face au au club de la capitale, comme un symbole (le dernier succès du Lou en terres étrangères était contre... le Stade Français). Mais cette rencontre s'est soldée par un nouvel échec.

Les parisiens entament ce match avec les premières percées dans le camp des Rouge et Noir sans pour autant trouver la faille. Alors, les lyonnais profitent des approximations adverses pour inscrire deux pénalités et mener à la mi-temps d'un match globalement marqué par des fautes et des imprécisions dans les deux camps (0-6).

Deux essais encaissés en moins de 10 minutes

Revenu sur le terrain avec de très bonnes intentions, le Stade Français procède à trois changements à la 49e minute. À partir de là, tout s'accélère et malgré une infériorité numérique consécutive à un carton jaune, les soldats roses sont parvenus à marquer rapidemment deux essais en huit minutes (12-6).

À un quart-d'heure de la fin du temps réglementaire, le Lou Rugby court derrière le score, sans rien lâcher et réussit à reprendre l'avantage grâce à un essai transformé de Baptiste Couilloud (12-13). Mais les parisiens ont les ressources d'un leader et profitent des fautes lyonnaises pour inscrire une pénalité et un essai transformé, fin du match (22-13).

Le Lou enchaîne une deuxième défaite de suite et glisse à la 12e place du Top 14 avec 38 points. Le prochain match sera face à Bordeaux le 30 mars à Gerland.