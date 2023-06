L’assaillant d’Annecy aurait crié "In the name of Jesus Christ " au moment de ses attaques au couteau. Le diocèse de Lyon réagit.

Jeudi 8 juin, dans la matinée, six personnes, dont quatre enfants âgés de 22 à 36 mois, ont été attaqués au couteau, dans le parc du Pâquier, une vaste promenade paysagère de sept hectares et demi située sur les bords du lac d'Annecy, en Haute-Savoie.

L'agresseur présumé, Abdalmasih H., est un homme de 31 ans, né en 1991, réfugié syrien qui a vécu dix ans en Suède et père de famille.

En novembre 2022, cet homme avait déposé une demande d'asile à l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides), demande qui avait été rejetée. D'après la procureure d'Annecy Line Bonnet-Mathis, "le suspect interpellé est un sans-domicile fixe (SDF)" et "ne possède aucun antécédent psychiatrique".

Dans son dossier de demande d'asile déposé en France, Abdalmasih H s'est déclaré "chrétien de Syrie". Lors de son interpellation, quatre minutes après les attaques, il portait sur lui une croix chrétienne, en pendentif.

Lors se ses attaques, l'homme aurait crié à deux reprises "In the name of Jesus- Christ".

"Ce drame nous interroge sur la violence qui traverse notre société et nous engage à travailler toujours davantage, ensemble, pour la combattre." Yves Le Saux, évêque d'Annecy

Yves le Saux, évêque d'Annecy a publié un communiqué dans lequel il fait part de sa "profonde tristesse". "Suite à l'agression qui s'est produite ce jeudi 8 juin à Annecy, au cours de laquelle des enfants et des adultes ont été grièvement blessés, je tiens à exprimer ma profonde tristesse aux victimes et à leurs familles, ainsi qu'à tous les Annéciens éprouvés par ce drame qui nous touche profondément. Je les assure de la prière de l'ensemble de la communauté catholique."

L'évêque ajoute : "ce drame nous interroge sur la violence qui traverse notre société et nous engage à travailler toujours davantage, ensemble, pour la combattre."

Olivier de Germay, évêque de Lyon @ Antoine Merlet

"En aucun cas la référence à Dieu ne peut justifier une telle violence " Olivier de Germay, évêque de Lyon

Contacté par Lyon Capitale, le diocèse a également réagi, s'associant pleinement au communiqué publié par l'évêque d'Annecy. "L’enquête permettra de dire si cet homme était en pleine possession de ses moyens." évoque Olivier de Germay, évêque de Lyon. Il était, en tous les cas, "ni sous l'emprise de l'alcool, ni sous celle de stupéfiants", a indiqué la procureure d'Annecy.

Monseigneur de Germay ajoute qu'"en aucun cas la référence à Dieu ne peut justifier une telle violence. Nous assurons les victimes et leurs familles de nos prières."

Lire aussi :

Attaque au couteau à Annecy, les élus lyonnais sont "horrifiés"

Attaque d'Annecy : "Il faudra qu'on apporte des réponses" pour Laurent Wauquiez