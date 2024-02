En images. Au festival Yggdrasil, ingénieurs et chercheurs lyonnais présentent leurs recherches

"Demain, mais en mieux !", l'expo immersive du festival Yggdrasil se tient jusqu'à ce soir, et de nombreux chercheurs locaux vous y présenteront le fruit de leurs travaux !

Saviez-vous que des recherches innovantes sur la bio-impression de tissus cellulaires ont lieu à Villeurbanne ? Qu'une équipe du CNRS étudie le cerveau à travers des duels de jeux vidéos par la pensée ? Toutes ces initiatives sont présentées jusqu'à ce soir lors de l'expo événement "Demain, mais en mieux!", au festival Yggdrasil, consacré aux mondes imaginaires.

"L'idée, explique Franck Barataud, créateur de l'exposition, c'est la promesse de proposer au grand public d'aller à la rencontre directe des grands chercheurs d'aujourd'hui, qui travaillent sur un demain, qui se remettent un petit peu à faire envie, donc avec un parti pris résolument positif."

Visite multisensorielle du château de Guénelon

Point d'orgue de cette exposition immersive : la cabine cosmique. Développée par l'Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon (IP2I), elle permet de "visualiser toutes les particules invisibles à l'oeil nu qui nous traversent", précise Benjamin, doctorant en physique des particules à la Doua.

Une équipe du LIRIS de Saint-Étienne, membre du Collège d'ingénierie, présente aux visiteurs, habillés en steampunk ou pas, une expérience de réalité virtuelle multisensorielle (photos ci-dessus). À l'aide d'un casque de réalité virtuelle, les volontaires peuvent s'immerger à l'aide de leurs cinq sens sur le chantier du château médiéval de Guénelon (Yonne). L'objectif ? Reconstituer l'environnement de l'époque, les images, les sons, les odeurs et les gestes dans un but de valorisation du patrimoine et des métiers du compagnonnage.

Duel de jeu vidéo par la pensée

Quelques stands plus loin, aux côtés des chercheurs du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, un père et sa fille s'affrontent sur un jeu vidéo, sans les mains, mais avec leurs seules pensées ! Derrière, un écran enregistre et partage l'activité de cérébrale de chacun qui sera décryptée et traduira en actions les signaux émis par notre cerveau.

Les Machines du ciel, pour construire des satellites

Pour explorer l'espace, le programme de médiation scientifique lyonnais Les machines du ciel vous propose, en tenue, de reconstituer des satellites. Côté santé, le laboratoire villeurbannais 3d.Fab présente ses techniques de bio impression : des tissus cellulaires sont imprimés en 3D sous des bulles en silicone pour garantir leur stérilité.

Retrouvez également notre interview de Franck Barataud, créateur du festival Yggdrasil :

Yggdrasil, à Eurexpo (accès avec le T5) - dimanche 4 février, jusqu'à 18 h

