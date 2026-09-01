"C’est une mesure de cohérence" : Alliance Police répond aux critiques de la CGT des TCL sur la gratuité des transports pour les forces de l’ordre

Suite au désaccord de la CGT des TCL sur la gratuité des transports en commun lyonnais pour les policiers, le syndicat Alliance Police Nationale monte au créneau.

La gratuité des transports en commun lyonnais pour les policiers fait débat. La semaine dernière, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a annoncé sa volonté de mettre en place cette mesure rapidement, "dès octobre" pour les premières délibérations, après le décès d’un homme de 82 ans dans le métro D. Celle-ci a été critiquée par la coordination CGT des TCL ce lundi. Dans un communiqué, le syndicat estime que les policiers "n’ont pas vocation à assurer le rôle de maintien de l’ordre s’ils ne sont pas en poste".

"Un policier qui assiste à une agression dans le métro n’attend pas de savoir s’il est "en service". Il intervient. C’est son devoir", répond le syndicat Alliance Police Nationale, qui se repose sur l’article R. 434-19 du Code de la sécurité intérieure pour contredire la CGT des TCL. Cet article impose à un policier hors service d’intervenir lorsque les circonstances le nécessitent.

Un dispositif déjà appliqué dans les TER

Le syndicat rappelle par ailleurs qu’une mesure similaire existe déjà dans les TER. Depuis 2017, les forces de l’ordre bénéficient de la gratuité des TER en Auvergne-Rhône-Alpes, aussi bien lorsqu’elles sont en service qu’en dehors de leurs heures de travail, grâce au dispositif "Illiko Sûreté".

Selon Alliance Police Nationale, ça aurait permis plusieurs milliers d’interventions de policiers à bord des trains ou dans les gares. "L’extension de ce dispositif aux TCL est donc une mesure de cohérence et de bon sens : davantage de policiers présents dans les transports, c’est davantage de sécurité pour les usagers", explique Alain Barberis, représentant du syndicat policier.

Ce dernier affirme enfin travailler depuis plusieurs mois sur cette mesure en collaboration avec Véronique Sarselli et le Sytral.

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